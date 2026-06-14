Amarrada de manos y con 15 disparos: así hallaron a menor asesinada en Los Pinos

Amarrada de manos y pies, con evidentes signos de violencia y al menos 15 impactos de bala en su cuerpo. Así fue encontrada Michelle Argueta, adolescente de 16 años, en la colonia Los Pinos.
La escena fue descubierta durante la madrugada de este sábado 14 de junio en el sector B de la populosa colonia capitalina. Quienes llegaron al lugar se encontraron con una imagen difícil de olvidar: el cuerpo de una menor abandonado en una zona apartada, tras haber sido sometida a una brutal agresión.
El caso generó aún más preocupación cuando las autoridades confirmaron la identidad de la víctima. Se trataba de Michelle Argueta, una joven de apenas 16 años cuya vida terminó de manera violenta en circunstancias que todavía son investigadas.
De acuerdo con los reportes preliminares, la menor presentaba múltiples heridas de arma de fuego distribuidas en distintas partes de su cuerpo, además de señales que apuntan a que habría sido sometida antes de ser asesinada.
Las primeras versiones indican que vecinos del sector escucharon una ráfaga de disparos durante la madrugada. Sin embargo, no fue hasta horas después que se descubrió la magnitud de lo ocurrido.
Según la información que manejan los investigadores, Michelle fue encontrada en una zona conocida por algunos habitantes como "la frontera", un punto que divide áreas de influencia de grupos criminales que operan en el sector.
Entre las hipótesis que circulan está la posibilidad de que la adolescente haya sido interceptada por integrantes de una estructura criminal o incluso trasladada desde otro lugar antes de ser asesinada. No obstante, las autoridades aún no han confirmado ninguna de estas versiones.
Tras recibir la alerta, agentes de la Policía Nacional llegaron a la escena para acordonar el área e iniciar la recolección de evidencias que permitan esclarecer el crimen.
Posteriormente, personal de Medicina Forense realizó el levantamiento del cuerpo y su traslado a la morgue capitalina, donde se efectuaron los procedimientos correspondientes antes de la entrega a sus familiares. La muerte de Michelle provocó una ola de reacciones en redes sociales, donde cientos de usuarios expresaron indignación por la violencia que sigue cobrando la vida de jóvenes en el país.
Al dolor colectivo se sumó el de su madre, quien públicamente pidió que el asesinato no quede impune y que las autoridades identifiquen a quienes le arrebataron a su hija. Mientras tanto, el caso continúa bajo investigación y se suma a la larga lista de hechos violentos que mantienen en alerta a la población hondureña.