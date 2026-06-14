Amarrada de manos y con 15 disparos: así hallaron a menor asesinada en Los Pinos

Posteriormente, personal de Medicina Forense realizó el levantamiento del cuerpo y su traslado a la morgue capitalina, donde se efectuaron los procedimientos correspondientes antes de la entrega a sus familiares. La muerte de Michelle provocó una ola de reacciones en redes sociales, donde cientos de usuarios expresaron indignación por la violencia que sigue cobrando la vida de jóvenes en el país.