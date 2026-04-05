"Al conductor que se dio a la fuga": comunicadora tras sobrevivir a triple colisión en la CA-5

Ingrid Sofía Peña Estrada, víctima de una triple colisión en la carretera CA-5, compartió un mensaje de fe tras el accidente: “Gracias a Dios por darnos la vida... Dios es fiel”, al tiempo que le envió un mensaje al responsable del accidente y que no se detuvo para auxiliar a las víctimas.
La comunicadora social Ingrid Sofía Peña, quien se identificó como comunicadora social de las Fuerzas Armadas en la zona noroccidental del país, agradeció por la vida de todos los involucrados: “Gracias a Dios por darnos la vida, a mi familia... y hasta las personas que no me conocen”.
Tras el fuerte impacto en la CA-5, Ingrid Sofía Peña deja un mensaje al conductor que huyó de la escena: “Bendigo la vida del conductor que se dio a la fuga espero que Dios le permita cambiar su vida”.
La joven compartió un video en el que reflexiona sobre la responsabilidad al volante luego del accidente: “Siempre sean conscientes muchos andamos con precaución y otros como locos detrás de un volante”.
La joven comunicadora, originaria de Gracias, Lempira, se recupera tras la triple colisión que dejó varios heridos en la CA-5.
“Dios es fiel”, expresó Ingrid Sofía Peña en el video, mientras porta un collarín en el cuello, tras sobrevivir al accidente en el que un conductor presuntamente ebrio provocó la colisión.
Las imágenes del accidente muestran el vehículo que la joven conducía, un vehículo turismo, cuando ocurrió el accidente que involucró a una camioneta RAM y otro automotor que abandonó la escena.
El percance se originó cuando un conductor impactó a la camioneta RAM, cuyo conductor perdió el control y colisionó contra el vehículo de Ingrid Sofía Peña, que quedó completamente destruido en su parte frontal.
Las víctimas del accidente fueron trasladadas a centros médicos, mientras autoridades investigan la triple colisión registrada en la CA-5.
“Dios siga bendiciendo la vida del señor que ocasionó el accidente... Espero en algún momento él cambie su vida”, expresó Ingrid Sofía Peña.
La comunicadora social destacó que, a pesar de lo ocurrido, prevalece la gratitud: “Gracias a Dios por darnos la vida... Dios es fiel”. Así quedó su automotor.
Ingrid Sofía Peña continúa su proceso de recuperación tras el accidente que, pese a su magnitud, no dejó víctimas mortales.