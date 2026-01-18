Abusaron de una menor durante dos años y quedó embarazada: ¿quiénes son los implicados?

El caso tomó relevancia pública luego de que una menor de catorce años fuera ingresada en el área de maternidad de un hospital de la zona norte para dar a luz. Ante este hecho, los fiscales actuaron de oficio e instruyeron a los agentes del grupo contra delitos de libertad sexual de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) para realizar las diligencias necesarias.