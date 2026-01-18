Abusaron de una menor durante dos años y quedó embarazada: ¿quiénes son los implicados?

Tres hombres enfrentan cargos por el abuso de una menor que dio a luz a un bebé producto del crimen. Aquí los detalles del caso.
José Daniel Enamorado Ramírez, Gerardo Ismael Orellana Almendares y la última persona capturada, Tomás Orellana Natarén, enfrentan cargos por el delito de violación.
La Fiscalía Especial de Protección a la Niñez y Adolescencia (FEP-NIÑEZ) de la Regional del Norte, en audiencia celebrada en la Corte de Apelaciones de lo Penal en San Pedro Sula, obtuvo la confirmación de la medida de prisión preventiva contra José y Gerardo.
Según el Ministerio Público, tanto José como Gerardo "durante dos años abusaron sexualmente de una menor de edad"; sin embargo, hay un tercer implicado.
Por el mismo caso fue capturado recientemente Tomás Orellana Natarén, contra quien ya se dictó un auto de formal procesamiento por el delito de violación calificada continuada. De acuerdo con las investigaciones, los tres individuos habrían participado en los abusos cometidos contra la víctima.
El caso tomó relevancia pública luego de que una menor de catorce años fuera ingresada en el área de maternidad de un hospital de la zona norte para dar a luz. Ante este hecho, los fiscales actuaron de oficio e instruyeron a los agentes del grupo contra delitos de libertad sexual de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) para realizar las diligencias necesarias.
¿Cómo sucedieron los hechos?: las investigaciones revelan que la víctima sufrió el primer abuso a los diez años de edad por parte de José Daniel Enamorado Ramírez.
Al cumplir los doce años, fue objeto de agresiones por parte de Gerardo Ismael Orellana Almendares. La adolescente dio a luz a su bebé a los 14 años de edad, aunque las autoridades no especificaron quién es el progenitor.
"Ambos sospechosos, al igual que Tomás Orellana Natarén, habrían cometido los ilícitos valiéndose de la cercanía y confianza que mantenían con el núcleo familiar de la pequeña", dice el Ministerio Público.
El centro asistencial fue el encargado de alertar a las autoridades luego de que la menor de edad diera a luz, lo que permitió una pronta respuesta para la captura y procesamiento de los involucrados.