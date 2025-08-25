  1. Inicio
“Abrieron el seguro”: Así fue el momento en que Nelsy López cayó de la rueda de Chicago en Copán

Con una hemorragia pulmonar, la joven madre de 22 años permanece hospitalizada. Según sus familiares, necesita medio millón de lempiras para someterse a varias cirugías

  • 25 de agosto de 2025 a las 16:43
Junto a una amiga, Nelsy Melissa López, decidió ir a disfrutar de los juegos mecánicos en Copán, al occidente de Honduras, sin imaginar la tragedia que estaba por suceder.

 Foto: Cortesía
Existen dos hipótesis sobre lo ocurrido: la versión de las afectadas y la de los encargados de la seguridad de la rueda de Chicago, quienes aseguran que las jóvenes quitaron el seguro.

 Foto: Cortesía
Samuel Valladares, parte del personal de los juegos mecánicos, narró cómo supuestamente habrían ocurrido los hechos.

 Foto: Cortesía
“Todo transcurría normal, estábamos dándole función a la rueda de Chicago. Nelsy y su amiga estaban en la parte de arriba y se les solicitó que esperaran”, relató Valladares.

 Foto: Cortesía
“Les dije: espérense, no se bajen, porque nosotros bajamos por turno, ya que si el peso se desbalancea no es correcto”, agregó.

 Foto: Cortesía
“Les pedí que no se bajaran, pero las muchachas abrieron el seguro, la barra”, dijo el joven, responsabilizando a las afectadas del accidente.

 Foto: Cortesía
“Un muchacho se subió para detenerlas, pero la muchacha se resbaló desde lo alto de la plataforma porque no era el turno de ellas”, relató Valladares. Nelsy es madre de un niño de cuatro años.

 Foto: Cortesía
Tras la caída, la joven fue trasladada rápidamente al hospital, y el personal aseguró que se harán responsables de todos los gastos.

 Foto: Cortesía
Por su parte, la familia de Nelsy López confirmó que han recibido 30,000 lempiras para cubrir los gastos hospitalarios.

 Foto: Cortesía
La tragedia ocurrió en Santa Rosa de Copán. Actualmente, la joven está hospitalizada en el Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, con múltiples lesiones, siendo la más grave en la columna. Según sus familiares, requiere de varias cirugías, para lo cual se necesitan cerca de medio millón de lempiras.

 Foto: Cortesía
