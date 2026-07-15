"Sigue sin estar claro": Exigen explicaciones a la FIFA por polémico arbitraje

Gianni Infantino y la FIFA se encuentran en el ojo del huracán debido a las controvertidas decisiones arbitrales durante el 2026, y otra selección se unió a Egipto para exigir explicaciones.
El presidente de la FIFA ha sido fuertemente criticado por el arbitraje en la Copa del Mundo que se juega en Estados Unidos, Canadá y México.
Fuera de juego milimétricos, el VAR, sensores tecnológicos, nuevas reglas, incluso una reversión de tarjetas rojas, son algunos de los elementos que marcan esta edición mundialista.
Con estas polémicas la credibilidad de la máxima autoridad del fútbol queda en entredicho. Luego del comunicado de la Asociación de Futbol Egipcio por el arbitraje en los octavos de final frente a Argentina, una nueva selección se sumó al libro de quejas.
La Federación Croata de Fútbol (HNS) formalmente envió una carta solicitando explicaciones a la FIFA por varias decisiones arbitrales y del VAR que influyeron en su eliminación ante Portugal en los 16vos.
La HNS señala que Croacia sufrió la anulación de tres goles durante la segunda mitad del encuentro ante Portugal debido a dudosos fuera de juego.
En la carta agregan que Portugal recibió un penalti a favor por revisión del VAR, aunque el árbitro central estuvo cerca de la acción y decidió no marcar falta penal.
Con ventaja en el marcador para Croacia, Cristiano Ronaldo marcó el penal que iniciaría la remontada para dejar fuera a los croatas.
Asimismo, la HNS cataloga como errónea la decisión del árbitro de anular el gol de Josko Gvardiol en el minuto 103 debido a un supuesto fuera de juego de Mario Pasalic por "una vibración casi imperceptible registrada por un sensor".
El capitán de la selección europea declaró pospartido que el árbitro les dijo que "Matanovic tocó la pelota, pero vimos las imágenes y no hay pruebas de que la tocara".
"Creemos que es fundamentalmente erróneo que una vibración casi imperceptible registrada por un sensor pueda decidir el resultado de un partido de tanta importancia", concluyó la carta de la Federación Croata de Fútbol.