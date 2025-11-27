El día después: rendidos a Mbappé, calma en el vestuario, ¿nueva polémica?

Mbappé anotó póker de goles para devolver al rumbo de la victoria al Real Madrid y así reaccionó la prensa deportiva.
El Real Madrid ganó de visita al Olympiacos 3-4 con una maravillosa actuación de Kylian Mbappé.
El francés anotó los cuatros goles para la Casa Blanca.
El medio argentino TyC Sports destacó el rendimiento de 'Donatello' en la Champions League.
Diario AS genera una incognita acerca del juego de Xabi Alonso con el Real Madrid.
L'Equipe, el diario francés que organiza el Balón de Oro, señaló el hito histórico de Mbappé al anotar 'hat-trick'.
Tomás Roncero no pudo ocultar su enamoramiento con el galáctico.
La mayoría de medios deportivos alucinaron con el performance de Kylian en una noche mágica para los Merengues.
El medio español, MARCA, realzó un récord dentro del conjunto madrileño.
El Chiringuito no quiso dejar fuera a Vinicius Jr. que tuvo una participación destacada en el campeonato europeo.
Así analizó la victoria blanca el periodista José Luis Sánchez.
Asimismo, el capitán Valverde publicó un mensaje que demuestra la unidad del vestuario con su entrenador, Xabi Alonso.
Diario Sport señaló el partido del brasileño como una señal de "intocable" después de los rumores acerca de una salida del Real Madrid.
¿Hizo falta? Desde España crean una nueva polémica sobre la influencia de Bellingham en el equipo de Alonso.