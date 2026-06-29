Premios al Periodismo 2026 congregan a la sociedad capitalina en el MIN

Pamela Pino junto a Emilio, Jael y Mariela Flores.
Paola Rubí y Juan Diego Zelaya.
Josefina Pérez y Marlen Perdomo de Zelaya, en compañía de Luis y Massiel Vallejo.
Henry Acosta y Rafael Cano.
Arnold Burgos, Edith Copland y Francisco Zúñiga.
Sandra, Lluvia y Fernando Martínez.
Leonor Osorio, Julio Gaborit y Jessica Bonilla.
Carlos Landa y Juan Carlos Sierra.
Ángel Fúnes, Elvin Ordóñez y Dennis Ortega.
Eduardo Panting, Danilo Alvarado y Luis Urrutia.
Aaron Godoy y Bayron Guevara.
Guillermo Rivera, Hillary Zúñiga, Jackie y Xiomara Sevilla.