  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías

Premios al Periodismo 2026 congregan a la sociedad capitalina en el MIN

Diplomáticos, autoridades e invitados especiales respaldaron este lunes la entrega de los Premios al Periodismo 2026 que otorgó la Alcaldía Municipal del Distrito Central

  • Actualizado: 29 de junio de 2026 a las 16:24
Premios al Periodismo 2026 congregan a la sociedad capitalina en el MIN
1 de 12

Pamela Pino junto a Emilio, Jael y Mariela Flores.

 Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO
Premios al Periodismo 2026 congregan a la sociedad capitalina en el MIN
2 de 12

Paola Rubí y Juan Diego Zelaya.

 Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO
Premios al Periodismo 2026 congregan a la sociedad capitalina en el MIN
3 de 12

Josefina Pérez y Marlen Perdomo de Zelaya, en compañía de Luis y Massiel Vallejo.

 Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO
Premios al Periodismo 2026 congregan a la sociedad capitalina en el MIN
4 de 12

Henry Acosta y Rafael Cano.

 Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO
Premios al Periodismo 2026 congregan a la sociedad capitalina en el MIN
5 de 12

Arnold Burgos, Edith Copland y Francisco Zúñiga.

 Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO
Premios al Periodismo 2026 congregan a la sociedad capitalina en el MIN
6 de 12

Sandra, Lluvia y Fernando Martínez.

 Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO
Premios al Periodismo 2026 congregan a la sociedad capitalina en el MIN
7 de 12

Leonor Osorio, Julio Gaborit y Jessica Bonilla.

 Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO
Premios al Periodismo 2026 congregan a la sociedad capitalina en el MIN
8 de 12

Carlos Landa y Juan Carlos Sierra.

 Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO
Premios al Periodismo 2026 congregan a la sociedad capitalina en el MIN
9 de 12

Ángel Fúnes, Elvin Ordóñez y Dennis Ortega.

 Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO
Premios al Periodismo 2026 congregan a la sociedad capitalina en el MIN
10 de 12

Eduardo Panting, Danilo Alvarado y Luis Urrutia.

 Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO
Premios al Periodismo 2026 congregan a la sociedad capitalina en el MIN
11 de 12

Aaron Godoy y Bayron Guevara.

 Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO
Premios al Periodismo 2026 congregan a la sociedad capitalina en el MIN
12 de 12

Guillermo Rivera, Hillary Zúñiga, Jackie y Xiomara Sevilla.

 Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO
Cargar más fotos