Pierluigi Collina duro contra Egipto: "Los árbitros toman decisiones honestas"

Pierluigi Collina, el director de arbitraje de la FIFA, adoptó una postura firme y contundente ante la ola de duras críticas lanzadas por la federación y los aficionados de Egipto tras su polémica eliminación frente a Argentina.
Tras los reclamos airados provenientes del combinado africano, Pierluigi Collina cerró filas para blindar el trabajo de los jueces encargados de impartir justicia del duelo en Atlanta.
Collina recalcó que el uso de la tecnología y la preparación de los oficiales garantizan la transparencia de cada resolución.
"Los árbitros toman decisiones honestas y, al igual que los jugadores y los entrenadores, siempre intentan dar lo mejor de sí", declaró contundentemente el exárbitro italiano.
"Nadie puede afirmar que el departamento de arbitraje de la FIFA pueda verse influenciado por nadie, ni siquiera por el presidente Gianni Infantino", afirmó Collina tras declaraciones se supuesto amaño del partido.
En el desarrollo del partido los egipcios reclamaron las decisiones puntuales del árbitro central, Francois Letexier, que perjudicaron al equipo africano.
Incluso la Asociación Egipcia de Fútbol dejó en entredicho la veracidad del torneo al expresar que: "Varios incidentes clave plantearon serias preocupaciones y dejaron profundas preguntas sobre la consistencia y la justicia de las decisiones".
Ante esto, Pierluigi salió al paso como Director de Arbitraje de la FIFA para aclarar cualquier polémica generada en este encuentro.
El italiano aseguró que la decisión tomada en el VAR para anular un gol de Egipto por falta previa fue acertada: "Creemos que una falta es una falta. Independientemente de si la falta parece evidente".
Egipto reclamó una situación similar tras el gol de la victoria para Argentina, alegando que hubo una falta penal a favor de los faraones previamente.
Estas polémicas decisiones derivaron en una queja formal de Egipto hacia la FIFA para destituir al árbitro francés François Letexier y sus asistentes.
El arbitraje del Mundial 2026 ha sido cuestionado desde diferentes frentes poniendo en duda el trabajo de Pierluigi Collina como máxima autoridad.
Egipto fue derrotado por 3-2 por Argentina, que protagonizó una dramática remontada en los últimos minutos para eliminar a la nación africana del torneo, en un partido marcado por la polémica.