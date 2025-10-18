Joven que trabajaba en gasolinera terminó asesinada por compañero al que rechazó en Colombia

Wendy Orozco Cera, una joven madre de 28 años de edad, fue asesinada fue asesinada por un compañero de trabajo que no fue correspondido sentimentalmente. El crimen se registró en la gasolinera que laboraban, ubicada en el sector de Pedregales, en la vía que comunica El Zulia con La Ye de Astillero, en Cúcuta, al norte de Santander, en Colombia.
De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el sospechoso -cuya identidad no fue develada- había sido denunciado recientemente por la fallecida, quien lo señalaba de acoso.
El hombre le disparó a Wendy en reiteradas ocasiones hasta quitarle la vida, dejando su cuerpo tendido en plena estación.
El cuerpo de la joven madre fue descubierto por personas que pasaban por la zona a las 5:15 de la mañana del pasado jueves, alertando a las autoridades policiales.
Las autoridades policiales y de Medicina Forense se apersonaron al lugar para realizar el levantamiento del cadáver. El crimen fue calificado como un feminicidio por la Policía Metropolitana de Cúcuta.
Según el relato de testigos, la víctima, que era conocida en el sector, había mencionado en diversas ocasiones que sentía temor por su seguridad, tras haber reportado amenazas relacionadas con su denuncia anterior. Por su parte, las autoridades manifestaron que están tras la pista del sospechoso, asegurando que darán una resolución al crimen.
La comunidad se encuentra consternada por el crimen, y critican el hecho de que la denuncia de Orozco Cera, no impidiera que se convirtiera en una víctima más de los feminicidios.
Por otra parte, la comunidad lamenta que Wendy deja a dos niños pequeños devastados por su repentina y trágica muerte.
Allegados la recuerdan como una persona carismática y noble. “Era una mujer trabajadora, alegre y muy dedicada a sus hijos. No merecía morir así”, manifestó una amiga cercana de la víctima.
Este domingo, familiares, amigos y allegados a Wendy realizaron un homenaje en su honor denominado "Velatón por la Vida", en la Estación de Servicio de Ciro, bajo el lema "Nos damos cuenta de nuestra voz cuando somos silenciadas", con la finalidad de pedir un cese a la violencia contra las mujeres.