Joven que trabajaba en gasolinera terminó asesinada por compañero al que rechazó en Colombia

Wendy Orozco Cera, una joven madre de 28 años de edad, fue asesinada fue asesinada por un compañero de trabajo que no fue correspondido sentimentalmente. El crimen se registró en la gasolinera que laboraban, ubicada en el sector de Pedregales, en la vía que comunica El Zulia con La Ye de Astillero, en Cúcuta, al norte de Santander, en Colombia.