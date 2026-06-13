Voluntarios buscan en México a la madre de Savannah Guthrie tras pista anónima

La desaparición de Nancy Guthrie, madre de la reconocida presentadora de televisión Savannah Guthrie, mantiene en vilo a las autoridades estadounidenses y a cientos de voluntarios que continúan buscándola más de cuatro meses después de que fuera vista por última vez en Arizona. Recientemente, una pista anónima llevó las labores de búsqueda hasta territorio mexicano, donde un grupo ciudadano intenta encontrar cualquier indicio que permita esclarecer el caso.