Voluntarios buscan en México a la madre de Savannah Guthrie tras pista anónima

La desaparición de Nancy Guthrie, madre de la reconocida presentadora de televisión Savannah Guthrie, mantiene en vilo a las autoridades estadounidenses y a cientos de voluntarios que continúan buscándola más de cuatro meses después de que fuera vista por última vez en Arizona. Recientemente, una pista anónima llevó las labores de búsqueda hasta territorio mexicano, donde un grupo ciudadano intenta encontrar cualquier indicio que permita esclarecer el caso.
Nancy Guthrie, de 84 años, fue vista por última vez la noche del 31 de enero cuando ingresó al garaje de su vivienda en Tucson, Arizona. Al día siguiente, familiares reportaron su desaparición luego de que no se conectara a un servicio religioso virtual que acostumbraba seguir.
Desde las primeras horas de la investigación, las autoridades consideraron que se trataba de un caso sospechoso. En la vivienda encontraron indicios que apuntaban a que la mujer no había abandonado el lugar por voluntad propia, por lo que la residencia fue declarada escena del crimen.
Las pesquisas revelaron que una cámara de seguridad fue manipulada durante la madrugada y que existían evidencias de una posible irrupción en la propiedad. Además, objetos personales esenciales de Nancy permanecían dentro de la casa, lo que reforzó la hipótesis de un secuestro.
Ante la gravedad de la situación, el Departamento del Sheriff del Condado de Pima y el FBI iniciaron una intensa búsqueda. También se difundieron imágenes de una persona encapuchada captadas por sistemas de vigilancia, aunque hasta ahora no se han realizado arrestos relacionados con el caso.
Mientras las investigaciones avanzaban en Estados Unidos, la familia de Nancy realizó múltiples llamados públicos para obtener información. Savannah Guthrie incluso se ausentó temporalmente de sus compromisos profesionales para participar activamente en la búsqueda de su madre.
La atención sobre el caso volvió a intensificarse cuando la organización mexicana Buscando Corazones Nogales recibió una denuncia anónima. Según el informante, Nancy podría estar enterrada en una zona de arroyos cercana a Mariposa, en el estado de Sonora, muy cerca de la frontera con Estados Unidos.
Tras recibir la información, los voluntarios iniciaron una primera búsqueda en mayo. Sin embargo, no encontraron rastros que confirmaran la presencia de la mujer desaparecida. Posteriormente, recibieron una segunda llamada con datos adicionales que los llevó a regresar al área para continuar explorando el terreno.
A pesar de los nuevos esfuerzos, los resultados han sido negativos hasta el momento. La agrupación anunció que realizará una tercera jornada de búsqueda el 16 de junio con la esperanza de encontrar evidencia que permita avanzar en el caso.
Mientras tanto, las autoridades estadounidenses mantienen abierta la investigación y aseguran que continúan analizando todas las pistas disponibles. Más de cuatro meses después de la desaparición de Nancy Guthrie, su paradero sigue siendo un misterio y su familia continúa esperando respuestas sobre lo ocurrido aquella noche en Tucson.