Ultraconservadores de EE UU despiden a Charlie Kirk

El 10 de septiembre, Kirk murió de un disparo en el cuello mientras debatía ante centenares de personas en la Universidad Utah Valley, en el estado de Utah. El asesinato fue presuntamente perpetrado por Tyler Robinson, joven de 22 años nacido en el seno de una familia conservadora que, según las autoridades, se politizó "hacia la izquierda" y radicalizó en los últimos años. El suceso ha generando indignación en diversos sectores de la sociedad y ha sido interpretado como un atentado contra la libertad de expresión.