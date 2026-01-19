El último adiós a Irene de Grecia: entre el luto real y la tragedia de Córdoba

A la catedral, para despedirse de su hermana, acudió también la reina Sofía, así como las infantas Elena y Cristina, y varios de sus respectivos hijos. Al llegar a esta iglesia, situada en el corazón de Atenas, Felipe VI y Letizia fueron recibidos entre vítores y aplausos por el público agolpado frente a la catedral, mientras que también se escucharon gritos de "¡Viva el rey!" y "¡Viva España!"