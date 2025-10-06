Tras escándalo en concierto de Coldplay, Andy Byron reaparece junto a Megan en EE UU

Según registros consultados por People, Cabot solicitó el divorcio de su esposo Andrew el 13 de agosto, cerca de un mes después del episodio en el estadio, subrayando las consecuencias privadas de la controversia. Y aunque no hay reportes de divorcio entre Andy y Megan, la afectada se pronunció ante la infidelidad y quitó el apellido de su esposo de redes sociales, alimentando las especulaciones de separación.