Tras escándalo en concierto de Coldplay, Andy Byron reaparece junto a Megan en EE UU

El pasado 16 de julio, Andy Byron, exdirector de Astronomer, fue captado junto a Kristin Cabot, entonces directora de personal de la misma empresa, por la “cámara de besos” de Coldplay, en una de sus presentaciones, dejando al descubierto la infidelidad hacia su esposa, Megan Kerrigan. ¿Están juntos de nuevo tras la ruptura oficial? Aquí los detalles.
La pareja fue captada recientemente en Kennebunk, un pueblo de Maine, en Estados Unidos, y luego fueron vistos compartiendo en un picnic al atardecer, tras el escándalo.
El presunto regreso de la pareja tras haber anunciado su divorcio ha generado revuelo en redes sociales, ya que estas imágenes en las que aparece Byron y Kristin, la "amante", durante el concierto de Coldplay en el Gillette Stadium, Massachusetts, le dieron la vuelta al mundo.
Al verse "atrapados" por la cámara, intentaron ocultarse a toda costa, lo que llamó más la atención del público. El momento se convirtió en motivo de conversación en redes sociales, ya que gracias a lo ocurrido se descubrió la infidelidad de ambos hacia sus respectivas parejas.
Tras el incidente, Andy Byron presentó su renuncia, confirmada públicamente. Kristin Cabot, por su parte, dejó la empresa menos de una semana después.
La exposición de la infidelidad en cuestión no solo afectó a los matrimonios involucrados, también causó un impacto negativo en la compañía.
Según registros consultados por People, Cabot solicitó el divorcio de su esposo Andrew el 13 de agosto, cerca de un mes después del episodio en el estadio, subrayando las consecuencias privadas de la controversia. Y aunque no hay reportes de divorcio entre Andy y Megan, la afectada se pronunció ante la infidelidad y quitó el apellido de su esposo de redes sociales, alimentando las especulaciones de separación.
Megan Byron dejó la residencia principal en Northborough para mudarse a una casa de Kennebunk, Maine, de mayor tamaño y con mayor intimidad, buscando un refugio durante la crisis mediática derivada de la infidelidad del padre de sus hijos.
Sin embargo, imágenes recientes muestran a Megan y Andy juntos, con ropa deportiva, caminando por un vecindario acomodado y luego realizando un picnic.
Ante los ojos de los internautas, su aparición juntos podría indicar una posible recomposición de la relación, pese a los acontecimientos que generaron su separación. De momento, ni Andy, ni Megan se han pronunciado en torno a la presunta reconciliación.