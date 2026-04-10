Todo listo para el regreso de la misión Artemis II y el rescate de los astronautas

Después de los más de ocho minutos de riesgo del despegue, que Artemis II ejecutó de manera impecable el pasado 1 de abril en Florida, la NASA encara hoy unos 13 minutos críticos de reingreso una vez que la cápsula entra a la atmósfera terrestre, que culminará con una zambullida de Orión a "un par de cientos de millas" de la costa de San Diego (California).