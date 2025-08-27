Tiradora de escuela en Minneapolis tenía un arsenal para ejecutar una masacre

Armas de asalto, revolver y varios cargadores se pueden ver en un video que Robin Westman publicó horas antes de llegar a una escuela católica y perpetrar un tiroteo que hasta ahora suma dos niños muertos y 17 heridos. Aquí los detalles.
En el video que dura 11 minutos, se le puede ver en su habitación mostrando las armas que usará, además de una imagen de Jesús que tiene como blanco para practicar sus disparos.
Además, se pueden ver varios cargados puestos sobre una cama y en cada uno de ellos hay frases y en algunos hasta nombres.
En el clip también se pueden ver la cantidad de balas que pretendía usar para el tiroteo.
En el video Robin también muestra unas libretas donde detallaba cómo pensaba ejecutar el tiroteo dentro de la escuela.
También mostró un escrito en el que brindaba detalles de sus motivos. "Llevo mucho tiempo pensando en asesinatos en masa. Escribir este diario me genera un profundo conflicto", dice en parte el texto, traducido por The Post.
También entra en gran detalle sobre su decisión de apuntar a Annunciation, donde su madre, Mary Grace Westman, trabajó como secretaria hasta jubilarse en 2021, según una publicación de Facebook de la iglesia .
"Me siento bien con la Annunciation. Parece una buena combinación de ataque fácil y tragedia devastadora, y quiero investigar más. Me preocupa encontrar un grupo lo suficientemente grande. Quiero evitar a los padres, pero es posible dejar a los niños antes y después de la escuela", dice otra página.
El manifiesto también destaca lo que parece ser una mente verdaderamente perturbada, pues reflexiona sobre un gran “acto final”, expresando su deseo de eliminar “un objetivo de importancia política o social” antes de morir. “Objetivos como [Elon] Musk, Trump o algún ejecutivo importante”.
"Quizás podría atacar un evento en la iglesia. Creo que atacar a un grupo grande de niños que regresan del recreo es mi mejor plan... Desde allí puedo entrar y matar, aguantando todo lo que pueda".