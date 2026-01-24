  1. Inicio
Texas sufre las inclemencias de la tormenta invernal que azota Estados Unidos

Vuelos cancelados y temperaturas bajo cero, Texas ya sufre las inclemencias de la fuerte tormenta invernal que azota gran parte de Estados Unidos

  • Actualizado: 24 de enero de 2026 a las 16:24
1 de 16
1 de 16

Se han emitido alertas de una potente tormenta invernal y frío extremo, con pronóstico de frío, nieve y aguanieve, que está afectando el norte de Texas y otros estados. Aquí las imágenes.

 Foto: EFE
2 de 16
2 de 16

Al menos 14 estados del país han declarado ya el estado de emergencia.

 Foto: EFE
3 de 16
3 de 16

Cerca de 230 millones de personas en casi 50 estados se verán expuestas a los efectos del temporal, que se formó en las Montañas Rocosas, avanza por el sur y el medio oeste del país y se prevé que alcance la costa este entre el sábado y el domingo.

 Foto: EFE
4 de 16
4 de 16

Los meteorólogos advierten de que las intensas nevadas y las bajas temperaturas podrían provocar cortes de electricidad, caída de árboles y la formación de "catastróficas" capas de hielo que convertirán las carreteras en especialmente peligrosas.

 Foto: EFE
5 de 16
5 de 16

"¡Quédense en casa, tengan provisiones y prepárense!", declaró el director del Servicio Meteorológico Nacional (NWS), Ken Graham, en una entrevista con la cadena Fox News.

 Foto: EFE
6 de 16
6 de 16

Para anticipar los peligros de la tormenta y canalizar recursos especiales, han declarado el estado de emergencia en Nueva York, Arkansas, Alabama, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, Luisiana, Maryland, Misisipi, Misuri, Pensilvania, Tennessee, Texas y Virginia, además de la ciudad de Washington D.C..

 Foto: EFE
7 de 16
7 de 16

En Mineápolis (Minnesota) se esperan este viernes temperaturas de hasta -32 °C, en Chicago (Illinois) de -28 °C y en Cleveland (Ohio) de -24 °C. Para el sábado, Nueva York podría alcanzar los -14 °C y Washington D.C. los -11 °C.

 Foto: EFE
8 de 16
8 de 16

El frío polar también afectará a la vecina Canadá, donde las autoridades advierten de que la sensación térmica podría descender hasta los -50 °C, lo que puede provocar congelación de la piel en pocos minutos.

 Foto: EFE
9 de 16
9 de 16

Las aerolíneas estadounidenses han cancelado casi 2,000 vuelos previstos para el sábado, según los registros del portal FlightAware.

 Foto: EFE
10 de 16
10 de 16

Imágenes difundidas en redes sociales muestran largas colas en supermercados de varios estados y estanterías vacías, ya que la población se apresura a abastecerse de suministros como agua embotellada, alimentos enlatados y papel higiénico de cara al fin de semana.

 Foto: EFE
11 de 16
11 de 16

El presidente del país, Donald Trump, aprovechó la tormenta invernal para negar el cambio climático, sin hacerse eco de las llamadas a la precaución de las autoridades locales y del Servicio Meteorológico Nacional.

 Foto: EFE
12 de 16
12 de 16

"Se espera que una ola de frío récord afecte a 40 estados. Rara vez se ha visto algo parecido. ¿Podrían los 'insurrectos ambientales' explicar QUÉ PASÓ CON EL CALENTAMIENTO GLOBAL?", escribió Trump en su red Truth Social.

 Foto: EFE
13 de 16
13 de 16

Según los expertos, los inviernos son cada vez más cálidos y cortos debido a la crisis climática, pero es probable que se produzcan nevadas más intensas porque una atmósfera más cálida retiene mayor humedad.

 Foto: EFE
14 de 16
14 de 16

La ciudad de Nueva York, la más poblada del país, donde se esperan acumulaciones de nieve de entre 20 y 35 centímetros, aseguró este viernes que está "lista" para afrontar el temporal.

 Foto: EFE
15 de 16
15 de 16

"Estaremos preparados. Si algo se intensifica, la ciudad también intensificará su estrategia", afirmó el alcalde, Zohran Mamdani, en una rueda de prensa.

 Foto: EFE
16 de 16
16 de 16
