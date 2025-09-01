Tatiana Ruiz, joven que recibió alta médica tras estar en coma; su novio la atropelló

Tatiana Ruiz, una joven de 31 años, fue dada de alta médica para que pudiera regresar a su casa, luego de haber permanecido 20 meses interna, desde el atropellamiento de su ahora exnovio, en el barrio porteño de Flores, en Argentina.
El desafortunado momento de Tatiana Ruiz se remonta al año 2023, cuando regresaba de festejar su cumpleaños número 30. Según el relato de las autoridades, Ruiz y su pareja en ese entonces identificado como Lucas Feijoo se transportaba en un vehículo Ford Ranger azul.
La pareja fue captada a través de cámara de seguridad de la calle de Yerbal, mientras tenían una discusión. Seguidamente, se vio a Tatiana bajarse del carro mientras se gritaba con el hombre. Sin embargo, cuando intentó subirse al vehículo, Lucas arrancó y se la llevó arrastrada por varios metros, dejándola inconsciente y sin brindarle auxilio.
Tras el incidente, Lucas regresó al lugar por segunda vez, encontrándose con agentes policiales que acudieron ante la llamada de emergencia.
Tatiana tuvo que ser trasladada de emergencia hacia el Hospital Piñero, donde se le dictó hemorragia intracraneal, un pulmón perforado, fracturas múltiples y hasta un derrame cerebral. Pero eso no fue todo, la gravedad de sus lesiones la llevó a permanecer en coma farmacológica por varias semanas.
Consecuentemente, Tatiana Ruiz fue trasladada hacia la clínica Feni Escobar, donde permaneció 17 meses recibiendo terapia.
Su familia y amigos permanecieron a su lado, acompañándola en cada pequeño avance que tenía y apoyándola en su recuperación.
Recientemente, la hermana de Tatiana, Camila Ruiz, compartió a través de sus redes sociales cuál es su estado actual y los retos a los que todavía se enfrenta. "Tiene que volver a aprender a hablar y a caminar. Le cuesta muchísimo modular y tiene que seguir la rehabilitación", expresó.
A pesar de la complejidad de la situación, Tatiana ha tratado de mejorar por su familia. "Ella nos incentiva a seguir cuando ya no hay más fuerzas", agregó Camila.
Sobre Lucas Feiboo, se sabe que en un principio había sido acusado de intento de feminicidio, pese a que él se declaró inocente en ese momento. Las autoridades solo le dictaron detención domiciliaria, situación que generó indignación en la familia y en los que llegaron a conocer del caso.
Por su parte, la fiscalía sostiene que el acto de Lucas Feijoo fue grave, y que la fuga fue un reflejo de no asistir a su pareja en ese momento crítico, por lo que la causa fue elevada a juicio. La familia de Tatiana Ruiz espera justicia, y tiene la esperanza de que el agresor vaya a la cárcel en lugar de estar solo en prisión domiciliaria.
Por ahora, familiares y amigos están contentos de que Tatiana haya sido dada de alta gracias a sus pequeños avances, pues el día del accidente temieron perderla para siempre.