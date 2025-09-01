  1. Inicio
Tatiana Ruiz, joven que recibió alta médica tras estar en coma; su novio la atropelló

Tatiana Ruiz, atropellada por su pareja en un incidente que la dejó en coma, recibió el alta médica tras meses de terapia intensiva y rehabilitación

  • 01 de septiembre de 2025 a las 16:39
1 de 12

Tatiana Ruiz, una joven de 31 años, fue dada de alta médica para que pudiera regresar a su casa, luego de haber permanecido 20 meses interna, desde el atropellamiento de su ahora exnovio, en el barrio porteño de Flores, en Argentina.

Foto: redes sociales
2 de 12

El desafortunado momento de Tatiana Ruiz se remonta al año 2023, cuando regresaba de festejar su cumpleaños número 30. Según el relato de las autoridades, Ruiz y su pareja en ese entonces identificado como Lucas Feijoo se transportaba en un vehículo Ford Ranger azul.

 Foto: redes sociales
3 de 12

La pareja fue captada a través de cámara de seguridad de la calle de Yerbal, mientras tenían una discusión. Seguidamente, se vio a Tatiana bajarse del carro mientras se gritaba con el hombre. Sin embargo, cuando intentó subirse al vehículo, Lucas arrancó y se la llevó arrastrada por varios metros, dejándola inconsciente y sin brindarle auxilio.

Foto: redes sociales
4 de 12

Tras el incidente, Lucas regresó al lugar por segunda vez, encontrándose con agentes policiales que acudieron ante la llamada de emergencia.

Foto: redes sociales
5 de 12

Tatiana tuvo que ser trasladada de emergencia hacia el Hospital Piñero, donde se le dictó hemorragia intracraneal, un pulmón perforado, fracturas múltiples y hasta un derrame cerebral. Pero eso no fue todo, la gravedad de sus lesiones la llevó a permanecer en coma farmacológica por varias semanas.

Foto: redes sociales
6 de 12

Consecuentemente, Tatiana Ruiz fue trasladada hacia la clínica Feni Escobar, donde permaneció 17 meses recibiendo terapia.

 Foto: redes sociales
7 de 12

Su familia y amigos permanecieron a su lado, acompañándola en cada pequeño avance que tenía y apoyándola en su recuperación.

Foto: redes sociales
8 de 12

Recientemente, la hermana de Tatiana, Camila Ruiz, compartió a través de sus redes sociales cuál es su estado actual y los retos a los que todavía se enfrenta. "Tiene que volver a aprender a hablar y a caminar. Le cuesta muchísimo modular y tiene que seguir la rehabilitación", expresó.

 Foto: redes sociales
9 de 12

A pesar de la complejidad de la situación, Tatiana ha tratado de mejorar por su familia. "Ella nos incentiva a seguir cuando ya no hay más fuerzas", agregó Camila.

Foto: redes sociales
10 de 12

Sobre Lucas Feiboo, se sabe que en un principio había sido acusado de intento de feminicidio, pese a que él se declaró inocente en ese momento. Las autoridades solo le dictaron detención domiciliaria, situación que generó indignación en la familia y en los que llegaron a conocer del caso.

Foto: redes sociales
11 de 12

Por su parte, la fiscalía sostiene que el acto de Lucas Feijoo fue grave, y que la fuga fue un reflejo de no asistir a su pareja en ese momento crítico, por lo que la causa fue elevada a juicio. La familia de Tatiana Ruiz espera justicia, y tiene la esperanza de que el agresor vaya a la cárcel en lugar de estar solo en prisión domiciliaria.

 Foto: redes sociales
12 de 12

Por ahora, familiares y amigos están contentos de que Tatiana haya sido dada de alta gracias a sus pequeños avances, pues el día del accidente temieron perderla para siempre.

Foto: redes sociales
