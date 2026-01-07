Los "narcosobrinos" de Cilia Flores: Efraín Campo y Franqui Flores en un caso de narcotráfico

Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, sobrinos de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, están involucrados en una operación judicial por narcotráfico en Estados Unidos. ¿Qué se sabe sobre el caso?
Campo Flores y Flores de Freitas fueron detenidos el 10 de noviembre de 2015 en Puerto Príncipe, Haití, por agentes de la DEA en una operación que los llevó luego a Nueva York, Estados Unidos, para ser procesados por narcotráfico.
La acusación contra Campo Flores y Flores de Freitas señalaba que conspiraron para importar y distribuir más de 800 kg de cocaína desde Venezuela hacia Estados Unidos.
Según documentos del caso, los dos hombres trabajaron con terceros desde al menos agosto de 2015 para coordinar envíos de cocaína en aeronaves privadas desde Venezuela hacia Centroamérica con destino final a EE. UU.
En noviembre de 2016, un jurado federal en Manhattan los encontró culpables de conspiración para importar cocaína tras un juicio de aproximadamente dos semanas.
El 14 de diciembre de 2017, el juez federal Paul A. Crotty del Distrito Sur de Nueva York los sentenció a 18 años de prisión (216 meses) por su participación en el plan de tráfico de drogas y les impuso multas de 50,000 dólares a cada uno.
En la acusación se documentó que los acusados incluso mencionaron que parte de las ganancias podrían servir para financiar actividades políticas, aunque solo fue un elemento de la investigación y no de la sentencia en sí.
Desde mediados de la década de 2020, el caso de los “narcosobrinos” ha sido citado en sanciones y acciones legales adicionales por parte de EE. UU., incluyendo sanciones reinstituidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
En octubre de 2022, ambos fueron liberados y repatriados a Venezuela como parte de un intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y el gobierno venezolano, aunque su condena original fue considerada para justificar sanciones posteriores.
Reportes de diciembre de 2025 indican que, tras su regreso a Venezuela, han continuado con actividades de tráfico de drogas, lo que motivó nuevas sanciones financieras por parte del Departamento del Tesoro de EE. UU. contra ellos y otros familiares y entidades vinculadas al gobierno venezolano.