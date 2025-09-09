"Sentado sobre su propia tumba" encuentran cadáver en cementerio de Brasil

El cadáver de un hombre que había sido sepultado en el cementerio público Moradas Das Verdes Colinas, en el barrio de Predreiras, en Brasil, fue encontrado desenterrado y "sentado sobre su propia tumba", causando intriga y temor en la comunidad. ¿Qué se sabe del caso? Aquí los detalles y las imágenes.
Un trabajador del cementerio fue quien encontró el cuerpo de un difunto sentado sobre una tumba, el pasado 27 de agosto. Sin embargo, la imagen salió a la luz recientemente, volviéndose viral en redes sociales.
La escena, que fue capturada con el teléfono móvil del sepulturero, muestra al cuerpo del hombre identificado como Vladimir Vital, en una posición inusual donde había sido sepultado recientemente.
De acuerdo con el relato del sepulturero, la lápida y la losa fueron profanadas, y el cadáver "se retiró de su ataúd y se colocó sobre la tierra en posición sedente".
Tras el insólito hallazgo, el trabajador alertó a las autoridades policiales, quienes acudieron al cementerio de inmediato al lugar. Luego trasladaron el cuerpo hacia instalaciones forenses para efectos de investigación.
El reporte de las autoridades reafirma que el cuerpo había sido desenterrado y colocado en la postura que se encontró. Sin embargo, manifestaron que hasta ahora no hay claridad sobre los motivos de este hecho.
La violación de la tumba y el hallazgo del cadáver sobre su tumba ha desconcertado a las autoridades y habitantes de la comunidad de Pedreiras. En ese sentido, la municipalidad emitió un comunicado detallando que toda la información fue proporcionada a las autoridades para que sigan con el curso de la investigación.
El caso ha sido reportado preliminarmente como "posible acto de vandalismo" o incluso un delito más grave, debido a que las autoridades de Brasil contempla sanciones para quienes profanen restos humanos o cometan actos indecorosos contra cadáveres, con penas que pueden llegar hasta los tres años de cárcel.
Hasta ahora, las autoridades no han divulgado detalles sobre posibles sospechosos o pruebas que puedan indicar quién pudo haber desenterrado el cuerpo y qué motivaciones tuvieron.
La escena, que ha sido difundida ampliamente en redes sociales, ha generado diversas reacciones. Algunos especulan que el cadáver pudo haber sido extraído para fines de "brujería", otros refieren que se trata solo de vandalismo.