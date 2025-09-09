  1. Inicio
"Sentado sobre su propia tumba" encuentran cadáver en cementerio de Brasil

Un sepulturero descubrió un cadáver sentado sobre su propia tumba en Brasil, generando conmoción y dejando preguntas sin respuesta en la comunidad

  • 09 de septiembre de 2025 a las 10:36
1 de 10

El cadáver de un hombre que había sido sepultado en el cementerio público Moradas Das Verdes Colinas, en el barrio de Predreiras, en Brasil, fue encontrado desenterrado y "sentado sobre su propia tumba", causando intriga y temor en la comunidad. ¿Qué se sabe del caso? Aquí los detalles y las imágenes.

 Foto: redes sociales
2 de 10

Un trabajador del cementerio fue quien encontró el cuerpo de un difunto sentado sobre una tumba, el pasado 27 de agosto. Sin embargo, la imagen salió a la luz recientemente, volviéndose viral en redes sociales.

Foto: redes sociales
3 de 10

La escena, que fue capturada con el teléfono móvil del sepulturero, muestra al cuerpo del hombre identificado como Vladimir Vital, en una posición inusual donde había sido sepultado recientemente.

Foto: redes sociales
4 de 10

De acuerdo con el relato del sepulturero, la lápida y la losa fueron profanadas, y el cadáver "se retiró de su ataúd y se colocó sobre la tierra en posición sedente".

 Foto: redes sociales
5 de 10

Tras el insólito hallazgo, el trabajador alertó a las autoridades policiales, quienes acudieron al cementerio de inmediato al lugar. Luego trasladaron el cuerpo hacia instalaciones forenses para efectos de investigación.

Foto: redes sociales
6 de 10

El reporte de las autoridades reafirma que el cuerpo había sido desenterrado y colocado en la postura que se encontró. Sin embargo, manifestaron que hasta ahora no hay claridad sobre los motivos de este hecho.

Foto: redes sociales
7 de 10

La violación de la tumba y el hallazgo del cadáver sobre su tumba ha desconcertado a las autoridades y habitantes de la comunidad de Pedreiras. En ese sentido, la municipalidad emitió un comunicado detallando que toda la información fue proporcionada a las autoridades para que sigan con el curso de la investigación.

Foto: redes sociales
8 de 10

El caso ha sido reportado preliminarmente como "posible acto de vandalismo" o incluso un delito más grave, debido a que las autoridades de Brasil contempla sanciones para quienes profanen restos humanos o cometan actos indecorosos contra cadáveres, con penas que pueden llegar hasta los tres años de cárcel.

Foto: redes sociales
9 de 10

Hasta ahora, las autoridades no han divulgado detalles sobre posibles sospechosos o pruebas que puedan indicar quién pudo haber desenterrado el cuerpo y qué motivaciones tuvieron.

 Laura Caceres
10 de 10

La escena, que ha sido difundida ampliamente en redes sociales, ha generado diversas reacciones. Algunos especulan que el cadáver pudo haber sido extraído para fines de "brujería", otros refieren que se trata solo de vandalismo.

Laura Caceres
