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"Seagull Evo", avanzado dron de vigilancia que imita el vuelo de una gaviota real

Bajo la premisa de ser "tus ojos en el cielo", el dron biomimético Seagull Evo, desarrollado por la empresa holandesa Guard From Above, está diseñado para misiones de vigilancia encubierta.

  • Actualizado: 13 de marzo de 2026 a las 17:27
Seagull Evo, avanzado dron de vigilancia que imita el vuelo de una gaviota real
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El dron biomimético Seagull Evo fue desarrollado para misiones de vigilancia encubierta al imitar la apariencia y el vuelo de una gaviota real. Díficil de distinguir desde tierra, el dron promete ser "tus ojos en el cielo".

Fotos: EFE.
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Diseñado por la empresa holandesa Guard From Above, el Seagull Evo busca pasar desapercibido en entornos costeros donde abundan estas aves.
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El diseño del Seagull Evo reproduce tanto la silueta como el patrón de vuelo de una gaviota para evitar ser detectado durante operaciones de vigilancia.
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Con una envergadura cercana a los dos metros, este dron biomimético combina ingeniería aeronáutica con observación del comportamiento de aves marinas.
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El dispositivo pesa aproximadamente 1.5 kilogramos, lo que facilita su manejo y lanzamiento manual durante las operaciones.
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El Seagull Evo puede mantenerse en el aire hasta por una hora, permitiendo realizar misiones prolongadas de monitoreo.
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Este dron cuenta con un rango de comunicación que puede alcanzar entre 5 y 10 kilómetros con su estación de control.

 OLIVIER MATTHYS / EFE
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A diferencia de otros sistemas aéreos, el Seagull Evo puede ser lanzado manualmente sin necesidad de infraestructura especializada.
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Tras completar su misión, el dron aterriza sobre su “panza”, eliminando la necesidad de una pista o plataforma de aterrizaje.
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El Seagull Evo representa un ejemplo de tecnología biomimética aplicada a tareas de vigilancia y monitoreo.
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