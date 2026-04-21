Entre oraciones y memoria viva, Santa María la Mayor honra a Francisco a un año de su partida

Fallecido el 21 de abril de 2025 a los 88 años, Francisco eligió Santa María la Mayor como su lugar de sepultura, rompiendo con la tradición de ser enterrado en las grutas vaticanas. El sepulcro destaca por su sencillez: una lápida de mármol de Liguria a ras de suelo con la inscripción 'Franciscus' y una reproducción en la pared de la cruz que llevaba al cuello.