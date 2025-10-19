  1. Inicio
Roban joyas históricas del Museo del Louvre en París, en solo siete minutos

Un grupo de ladrones robó en siete minutos joyas de valor incalculable en el Louvre, usando un montacargas y huyendo en moto. Autoridades ya investigan

  • 19 de octubre de 2025 a las 08:37
Un grupo de ladrones robó esta mañana en solo siete minutos unas joyas en la galería Apolo del Museo del Louvre que tienen "un valor patrimonial e histórico incalculable", señaló el ministro francés del Interior, Laurent Núnez.

 Foto: EFE
"Tengo una gran confianza en que muy rápidamente encontremos a los autores y sobre todo los bienes robados", declaró Núñez en una entrevista a la emisora France Inter en la que los primeros elementos apuntan a que los ladrones habían hecho prospecciones previas.

 Foto: EFE
El ministro no quiso precisar cuáles son las joyas sustraídas, más allá de que estaban en la galería Apolo, pero Le Parisien indicó que fueron nueve piezas de la colección de joyas de Napoleón y de la colección de los reyes franceses, incluidos un collar, una diadema y un broche.

 Foto: Museo del Louvre
Lo que sí que explicó es que fueron tres o cuatro personas que penetraron en el museo utilizando un montacargas que les permitió subir hasta el primer piso.

 Foto: EFE
Allí reventaron una ventana y se dirigieron a las vitrinas donde estaban las joyas y una vez con el botín huyeron en moto.

 Foto: EFE
El titular de Interior insistió en que los ladrones "actuaron muy muy rápido", pero también en que las fuerzas del orden acudieron "inmediatamente", que están movilizadas y que en este tipo de sucesos su nivel de éxito es superior al 50 %.

 Foto: redes sociales
Núñez acudió esta mañana, poco después del suceso, que tuvo lugar entre las 9:30 y las 10:00 al Museo del Louvre, adonde también fue la ministra de Cultura Rachida Dati.

 Foto: EFE
El Louvre fue totalmente evacuado y va a estar cerrado durante todo el día, sobre todo "para preservar las pruebas" del robo con los que van a trabajar los investigadores, que tienen también imágenes de vídeovigilancia.

 Foto: EFE
El ministro reconoció que "hay una fragilidad" en la seguridad de los museos franceses y por eso se lanzó un programa para mejorar la situación, y eso también afecta al Louvre.

 Foto: redes sociales
Al mismo tiempo, quiso dejar claro que "no se puede impedir todo" y "no se puede esperar que el riesgo cero exista".

 Foto: redes sociales
La Fiscalía de París, que es quien va a llevar las riendas de la investigación, abrió una investigación por robo en banda organizada y asociación de malhechores criminal.

 Foto: redes sociales
El Louvre es el museo más visitado del mundo, con 8,7 millones de personas el pasado año. EFE

 Foto: redes sociales
