Revelan los últimos minutos de Noelia Castillo antes de recibir eutanasia en España

Noelia Castillo Ramos falleció el jueves 26 de marzo, a los 25 años, tras recibir eutanasia en un hospital de Barcelona. La joven, diagnosticada con encefalomielitis miálgica severa y marcada por experiencias de violencia y abuso sexual, obtuvo autorización legal tras un largo proceso iniciado en 2024.
Durante sus últimos momentos, Noelia estuvo acompañada por su madre, sus hermanas, su padre y su abuela Carmen hasta media hora antes de la intervención, según fuentes citadas por el medio español "Y ahora Sonsoles".
Sin embargo, cumplió su deseo de recibir la eutanasia en completa soledad, como confirmó la periodista Yolanda Fernández para Foro TV.
"La sedación se realizó inyectándole una mezcla de tres fármacos y lo habría recibido en soledad ya que así fue su deseo, aunque durante todo el día estuvo acompañada de toda la familia, incluido su padre", indicó la reportera.
En su última entrevista, Noelia explicó por qué no quería que su madre la viera morir: "Mi madre me dijo que ella, igual que me ha visto nacer, me quiere ver cerrar los ojitos y le he dicho que ya me lo pensaría y la respuesta es no, no quiero que me vea cerrando los ojos".
El caso de Noelia Castillo Ramos marcó un precedente internacional: se convirtió en la primera persona en recibir eutanasia con la depresión como argumento central de su solicitud.
Su padre, Gerónimo Castillo, se opuso al procedimiento y llevó la disputa ante los tribunales nacionales e internacionales, incluyendo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que finalmente avaló la muerte asistida.
El trasfondo de su decisión incluye años de maltrato psicológico, abusos sexuales y una agresión múltiple en 2022 que la dejó con paraplejia irreversible.
Sumado a su dolor físico crónico y trastornos emocionales severos, Noelia expresó en vida.
“Por fin lo he conseguido y a ver si ya por fin puedo descansar, porque ya no puedo más”.