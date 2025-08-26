¿Quién es Karla Trigueros, la militar que es ministra de Educación en El Salvador?

El pasado 14 de agosto, Karla Edith Trigueros, una mujer con formación médica y militar, fue designada como la nueva ministra de Educación en El Salvador. La decisión fue anunciada por el presidente Nayib Bukele, quien destacó su misión de preparar a las futuras generaciones. ¿Quién es? Aquí los detalles.
Karla Trigueros nació en 1990 en Sonzacate, un municipio del departamento de Sonsonate, en El Salvador. Es proveniente de una familia que no tiene antecedentes en política.
A los 16 años ingresó como cadete a la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios. Su paso por la academia la ayudó a forjar su espíritu de liderazgo y disciplina.
Sin embargo, su pasión por la medicina la llevó a estudiar en la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer, donde se graduó como doctora.
Tras completar sus estudios, Trigueros se desempeñó en el Hospital Militar Central, primero como subjefa del área de consulta externa, y posteriormente, en 2019, ingresó al Comando de Sanidad Militar como asesora en epidemiología.
El año 2020 marcó un punto de inflexión en su carrera: la pandemia de covid-19 obligó al gobierno a montar un sistema de vacunación masiva. Trigueros fue la responsable de la logística de esa operación, que ella misma calificó como "una misión para salvar vidas".
Fue así como Karla Trigueros se consolidó como una figura de confianza del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, quien expresó a través de su cuenta de "X", que su objetivo es que los estudiantes alcanzaran los más altos estándares de calidad, en un país que busca modernizarse y fortalecer sus instituciones.
La visión de Bukele, parece estar apegada a la de Trigueros, quien asumió el cargo en un momento crucial, dejando entrever que en su visión combinará la disciplina, valores patrióticos y una fuerte vocación por la ciencia y la salud.
No obstante, su llegada a la cartera de Educación ha generado tanto expectativa como controversia. Desde el primer día, ha implementado cambios en la gestión escolar. En solo una semana, envió memorándums a directores de instituciones educativas, recordándoles aspectos básicos de disciplina y presentación personal.
Entre las innovaciones, destacó la introducción de los "lunes cívicos", ceremonias semanales que incluyen izado de la Bandera de El Salvador, el canto del Himno Nacional, oraciones patrióticas y exposiciones sobre personajes históricos salvadoreños. Además, el ministerio dotará a las escuelas con fondos para la compra de banderas y guantes blancos para los abanderados.
Organismos como el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA) alertaron sobre el posible riesgo de priorizar la disciplina militar sobre la pedagogía. A nivel internacional, medios como Deutsche Welle y EFE han destacado que es la primera vez en 50 años que un militar ocupa el Ministerio de Educación en El Salvador.
Por su parte, Bukele y Trigueros han buscado mostrar una imagen de cercanía y compromiso con la población pese a las críticas de algunos sectores tras el nombramiento.