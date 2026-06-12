¿Quién es el 'Niño Guerrero', el líder criminal de Venezuela que murió en ataque de EE UU?

El líder criminal, nacido el 2 de diciembre de 1983, estuvo detenido en al menos dos oportunidades antes de esta condena, pero se había fugado. Según los datos de la organización, Guerrero quedó en el radar de las autoridades luego de atacar una comisión policial y asesinar a un funcionario de la Policía de Aragua. Vivía en la cárcel de Tocorón rodeado "de lujos y gustos exorbitantes" en una casa de "dos pisos dentro del penal, en donde recibía a los visitantes que quisiera" y "tenía acceso a una piscina, campo de béisbol, discoteca y hasta un zoológico", asegura InSight Crime.