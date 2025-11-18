¿Quién era Fernando Báez Sosa, el joven que inspiró el documental de Netflix "50 segundos"?

La plataforma de Netflix estrenó recientemente el documental "50 segundos" que habla sobre el caso de Fernando Báez Sosa, un joven argentino de 18 años que murió a manos de un equipo de rugby.
Antes de que su nombre fuera sinónimo de exigencias, Fernando era un joven lleno de sueños, que vivía junto a sus padres en Buenos Aires, y que tras unas vacaciones con sus amigos su vida dio un giro trágico.
Y es que fue en 50 segundos que una brutal golpiza le arrebatara la vida por un grupo de jóvenes que grabaron con un celular el violento crimen. Otros testigos también grabaron el incidente.
El caso causó indignación en Argentina por la crueldad del ataque. Fernando era considerado un joven alegre, respetuoso y reservado, que antes de morir planeaba en estudiar Derecho para ayudar a otros y retribuir a sus padres.
Fernando era el hijo único del matrimonio paraguayo formado por Silvino Báez y Graciela Sosa. La pareja se mudó a Argentina en busca de mejores oportunidades. Los padres y su hijo tenían una estrecha relación.
Fue en enero de 2020 que la vida de Fernando y la de sus padres cambió para siempre, luego que viajara con un grupo de amigos a Villa Gessell, para disfrutar del verano, pero la noche del 18 de enero ocurrió la fatal tragedia, luego que exjugadores de Rugby, tras un altercado, lo golpeó de forma brutal.
Fernando fue emboscado por el grupo de jóvenes, por lo que no le dieron oportunidad de defenderse. Las heridas que sufrió el joven de 18 años fueron tan graves que falleció poco después.
Cinco de los atacantes del joven Fernando: Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertoss, fueron condenados a cadena perpetúa por el crimen; mientras que Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi, fueron acusados de ser partícipes secundarios del hecho y recibieron una pena de 15 años de cárcel.
Desde que se viralizaron los videos de la golpiza y de la muerte de su hijo, los padres de Fernando exigieron justicia, los padres asistieron a cada una de las audiencias y organizaron marcha pacíficas a las que acudieron miles de argentinos para pedir justicia.
El caso de Fernando Baéz Sosa ha causado tanta indignación que la plataforma de Netflix hizo un documental titulado "50 segundos" que reconstruye el caso a través de entrevistas, archivos judiciales y videos reales.
La producción no busca solo narrar un crimen, sino recordar quién era Fernando y por qué su muerte marcó a todo un país.
La condena de los involucrados en el asesinato de Fernando ha sentado un precedente legal en Argentina.