¿Quién era Balin Miller, el alpinista que murió cuando escalaba en Parque Yosemite?

El joven Balin Miller falleció mientras realizaba una transmisión en vivo de su ascenso en el Parque Nacional Yosemite, California. Aquí más detalles de él y su trágica muerte.
Miller estaba escalando El Capitán y lo hacía en directo para sus seguidores a través de TikTok, lo que convirtió el trágico incidente en algo público para quienes lo veían en ese momento.
Según quienes observaron la transmisión y reportes posteriores, el escalador ya había logrado completar la subida, pero luego, al tratar de recolectar su mochila y equipo, sufrió un resbalón y cayó.
La madre de Balin Miller, Jeanine Girard-Moorman, expresó su dolor en redes sociales, diciendo que su corazón está “destrozado” y que desea despertar de esa “horrible pesadilla”.
Las autoridades del Servicio de Parques Nacionales respondieron de inmediato al accidente. Los guardabosques iniciaron una investigación para determinar las causas del hecho.
Miller estaba tratando de ascender la ruta conocida como Sea of Dreams, de aproximadamente 2.400 pies (unos 730 metros). Aunque usaba cuerda en su ascenso, este tipo de escalada se considera de alto riesgo.
El joven era visto como una promesa en el mundo del alpinismo internacional. Entre sus logros destacados figura la escalada Slovak Direct en el Monte McKinley, en Alaska, completada en 56 horas.
También había logrado completar la ruta llamada Reality Bath, una escalada en hielo que llevaba 37 años sin que alguien la venciera hasta que lo hizo él.
En redes sociales han aparecido múltiples mensajes de duelo y admiración hacia Miller. Algunos seguidores dijeron cosas como “me siento tan honrado de estar en este post” o “te amaré siempre”.
Su muerte generó una reacción notable entre la comunidad del alpinismo y entre sus seguidores, quienes lamentan la pérdida de un talento joven con gran proyección. La investigación continúa, y los parques nacionales trabajan para esclarecer los detalles exactos del accidente que resultó fatal durante una transmisión en vivo.