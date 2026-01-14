¿De qué se trata la Ley Quincena 25 que se aprobó en El Salvador?

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó esta semana la Ley Quincena 25, una iniciativa presentada por el presidente Nayib Bukele que crea un ingreso complementario equivalente al 50% del salario mensual para trabajadores del sector público y privado tengan una paga hasta 1,500 dólares.
La normativa establece que el pago se realizará entre el 15 y el 25 de enero de cada año, con el objetivo de reducir la presión económica que enfrentan los hogares salvadoreños en ese mes, considerado históricamente uno de los más difíciles para las finanzas familiares.
Al anunciar la medida, el mandatario aseguró que “la Quincena 25 servirá para reactivar nuestra economía y mejorar directamente la vida de un millón de familias en todo nuestro país”.
Según explicó Bukele, la iniciativa responde a una práctica común en la economía doméstica del país: el adelanto de la quincena de finales de diciembre junto con el aguinaldo, lo que incrementa el gasto en ese mes y deja a muchas familias con limitados recursos para afrontar enero.
El alcance de la ley incluye a trabajadores del sector público y privado con ingresos mensuales de hasta 1,500 dólares.
A partir de enero de 2026, el pago será obligatorio para los empleados públicos, mientras que en el sector privado su aplicación será voluntaria ese año y obligatoria a partir de 2027.
La Ley Quincena 25 fue aprobada con 59 votos de los 60 diputados que integran la Asamblea Legislativa, incluyendo el respaldo de las diputadas de oposición Marcela Villatoro y Claudia Ortiz.
La diputada Marcela Villatoro, del partido opositor Alianza Republicana Nacionalista (Arena), señaló que la medida representa un “beneficio económicamente positivo para una parte de la población salvadoreña”, aunque advirtió que no tendrá alcance para toda la población.
Indicó que el Gobierno deberá destinar alrededor de 70 millones de dólares para cubrir el pago adicional a unos 195,000 empleados públicos.
Villatoro añadió que solo el 30% de la población cuenta con empleo formal y que de ese grupo apenas el 20% percibe salarios inferiores a 1,500 dólares, por lo que más del 50% de los salvadoreños no se verán beneficiados por la ley.
Por su parte, el presidente Bukele reiteró que la normativa es una medida concreta para fortalecer el ingreso de las familias y dinamizar la economía en enero, un mes que calificó como históricamente complejo para muchos hogares, según escribió en la red social X.