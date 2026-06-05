¿Qué significan los cerditos rosa en escenas del crimen en Culiacán?

Entre los casos documentados figuran homicidios de Carlos René el 15 de mayo, en Infonavit, Solidaridad; en la colonia Rubén Jaramillo se encontró el cuerpo de Cristian Emanuel el 17 de mayo; el 20 de mayo un joven fue asesinado dentro de un hotel en el centro de Culiacán y el 21 de mayo un conductor fue atacado en la colonia Miguel Hidalgo. En todos los hechos, de acuerdo con reportes preliminares, se repite el hallazgo del mismo tipo de muñeco, lo que ha llamado la atención de investigadores y analistas de seguridad.