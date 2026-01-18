  1. Inicio
Primer año de gobierno de Trump: Poder desatado y poca resistencia del Congreso

De acuerdo con analistas, Donald Trump ha usurpado poderes que tradicionalmente han sido reservados al Congreso, los tribunales y los estados

  • Actualizado: 18 de enero de 2026 a las 10:53
Primer año de gobierno de Trump: Poder desatado y poca resistencia del Congreso
1 de 10

Un año después de regresar a la Casa Blanca, Donald Trump ha ensanchado de forma agresiva los márgenes del poder presidencial en EE UU apoyándose en decretos, poderes de emergencia y el control del Partido Republicano.

 Foto: Agencia EFE
2 de 10

Mientras tanto, el Congreso, dominado por sus aliados, apenas ha ofrecido resistencia efectiva a esa expansión.

 Foto: Agencia EFE
3 de 10

En lo que va de su segundo mandato, Trump ha desdibujado los límites de la Presidencia al amparo de un Gabinete ciegamente leal y un liderazgo republicano dispuesto a apoyar su agenda a pesar de los precedentes establecidos por el propio Legislativo.

 Foto: Agencia EFE
4 de 10

"En 2025, el presidente consolidó la autoridad ejecutiva llevando al límite la ley, usurpó poderes tradicionalmente reservados al Congreso, los tribunales y los estados. Inició una purga de la burocracia para sustituir a funcionarios de carrera por leales políticos", escribió el analista político Ian Bremmer en una columna para la revista Time.

 Foto: Agencia EFE
5 de 10

Mediante la combinación de un uso masivo de órdenes ejecutivas (más de 200), cambios regulatorios acelerados y una política exterior decidida casi en solitario, Trump ha reconfigurado en un año el equilibrio de poderes en Washington.

 Foto: Agencia EFE
6 de 10

El mismo día de su inauguración firmó varias órdenes que suspendieron el programa de admisión de refugiados, endurecieron vetos migratorios y ampliaron los poderes de los agentes migratorios para realizar detenciones.

 Foto: Agencia EFE
7 de 10

También emitió decretos para reducir el tamaño del Gobierno federal y reducir a mínimos la asistencia extranjera, desmantelando entidades como la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), sin contar con el Congreso.

 Foto: Agencia EFE
8 de 10

Trump declaró una “emergencia nacional” por la inmigración ilegal y tráfico de fentanilo para imponer aranceles a la mayoría de importaciones de Canadá y México.

 Foto: Agencia EFE
9 de 10

También utilizó la IEEPA para respaldar su guerra comercial contra los socios comerciales de EE.UU. e imponer gravámenes punitivos, sin pasar por una autorización legislativa específica para cada medida, ​esfuerzos que fueron rechazados en tribunales federales.

 Foto: Agencia EFE
10 de 10

La mayoría republicana en la Cámara y el peso conservador en el Senado han permitido a Trump avanzar su agenda con escaso coste político, frenando iniciativas de supervisión y rechazando intentos de limitar por ley el recurso a emergencias y órdenes ejecutivas.

 Foto: Agencia EFE
