¿Por qué EE UU podría negar visas a extranjeros con problemas de salud como obesidad y diabetes?

Como parte de una nueva medida, el gobierno de Donald Trump ordenó que las autoridades de inmigración consideren no otorgar la visa de inmigrante a extranjeros con problemas de salud, como obesidad, diabetes u otras condiciones, incluso, por edad avanzada. ¿Por qué razón?
Según informó KFF Health News, la medida ordena evaluar enfermedades como obesidad, diabetes o afecciones relacionadas con la edad avanzada, por considerarlas potenciales cargas económicas para el sistema de salud público estadounidense.
De acuerdo con un cable del Departamento de Estado, la lista de condiciones médicas que podrían influir en la decisión de una visa se amplía considerablemente, incluyendo padecimientos que requieran atención médica prolongada o costosa.
Aunque la evaluación médica ha sido parte del proceso migratorio desde hace años, la nueva instrucción recalca que se debe tomar en cuenta si el solicitante cuenta con los recursos para cubrir sus tratamientos sin recurrir a la ayuda del gobierno.
“Todas estas afecciones pueden requerir atención médica costosa y prolongada”, señala el documento citado por KFF Health News, que además insta a los funcionarios a evaluar el impacto económico de cada caso.
La política también sugiere que las personas mayores podrían ser consideradas no aptas si existe la posibilidad de que dependan de asistencia social en el futuro.
"Si bien la evaluación de la salud de los posibles inmigrantes ha sido parte del proceso de solicitud de visa durante años, incluyendo la detección de enfermedades contagiosas como la tuberculosis y el historial de vacunación" explicó KFF Health News.
Agregó que expertos señalan que las nuevas directrices amplían considerablemente la lista de afecciones médicas a revisar y dan a los funcionarios de visas mayor poder para decidir sobre el otorgamiento o no.
Las medidas retoman criterios de la primera administración de Trump, centrados en restringir la inmigración de personas que podrían ser catalogadas como “carga pública”, una política que había sido revertida durante el gobierno de Joe Biden.
Tomando en cuenta que ciertas afecciones médicas, entre ellas, enfermedades cardiovasculares, respiratorias, cáncer, diabetes, enfermedades metabólicas, neurológicas y trastornos mentales, pueden requerir atención médica, las autoridades evaluaran si pueden representar una carga pública para el país.