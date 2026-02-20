  1. Inicio
"Por eso los atropellan": conductor de un autobús le cerró la puerta a un joven 'therian'

Sorprendido e indignado quedó un joven “therian” cuando trató de abordar una unidad de transporte y le cerraron las puertas. Aquí los detalles

  • Actualizado: 20 de febrero de 2026 a las 10:30
Por eso los atropellan: conductor de un autobús le cerró la puerta a un joven 'therian'
1 de 10

El comportamiento de los 'therian' cada vez sorprende más a muchas personas. Este es el caso de un joven al que se le negó subir a un autobús de transporte público.

 Foto: Captura de pantalla
Por eso los atropellan: conductor de un autobús le cerró la puerta a un joven 'therian'
2 de 10

El hecho ocurrió en México, y en un video que se viralizó se observa al joven acompañado de otras personas, caminando sobre manos y pies, usando máscaras y colas, mientras otras personas grababan la escena.

 Foto: Captura de pantalla
Por eso los atropellan: conductor de un autobús le cerró la puerta a un joven 'therian'
3 de 10

El joven, que portaba una máscara de zorro, intentó abordar la unidad de transporte caminando sobre manos y pies y con su cola.

 Foto: Captura de pantalla
Por eso los atropellan: conductor de un autobús le cerró la puerta a un joven 'therian'
4 de 10

Las personas que presenciaban el hecho, al ver a los jóvenes actuando de manera inusual, grababan el momento.

 Foto: Captura de pantalla
Por eso los atropellan: conductor de un autobús le cerró la puerta a un joven 'therian'
5 de 10

Cuando el joven therian intentó subir al bus, el conductor le cerró la puerta prácticamente en la cara y arrancó.

 Foto: Captura de pantalla
Por eso los atropellan: conductor de un autobús le cerró la puerta a un joven 'therian'
6 de 10

“Luego por eso los atropellan si siguen haciendo sus mam****”, dijo el conductor del bus al cerrar la puerta frente al joven.

 Foto: Captura de pantalla
Por eso los atropellan: conductor de un autobús le cerró la puerta a un joven 'therian'
7 de 10

Tras negarle el acceso al bus, el joven se dirigió a la acera y se quitó la máscara.

 Foto: Captura de pantalla
Por eso los atropellan: conductor de un autobús le cerró la puerta a un joven 'therian'
8 de 10

Al momento de retirarse la máscara, hizo un gesto de asombro por lo sucedido.

 Foto: Captura de pantalla
Por eso los atropellan: conductor de un autobús le cerró la puerta a un joven 'therian'
9 de 10

El video se ha viralizado en varias redes sociales y ha generado numerosos comentarios. En TikTok, por ejemplo, algunos usuarios escribieron: “Un aplauso para el chofer”.

 Foto: Captura de pantalla
Por eso los atropellan: conductor de un autobús le cerró la puerta a un joven 'therian'
10 de 10

“El chofer es un orgullo mexicano”, comentó otra persona en TikTok. Este es solo uno de los casos que se ha hecho viral en redes sociales.

 Foto: Captura de pantalla
