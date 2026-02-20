"Por eso los atropellan": conductor de un autobús le cerró la puerta a un joven 'therian'

El comportamiento de los 'therian' cada vez sorprende más a muchas personas. Este es el caso de un joven al que se le negó subir a un autobús de transporte público.
El hecho ocurrió en México, y en un video que se viralizó se observa al joven acompañado de otras personas, caminando sobre manos y pies, usando máscaras y colas, mientras otras personas grababan la escena.
El joven, que portaba una máscara de zorro, intentó abordar la unidad de transporte caminando sobre manos y pies y con su cola.
Las personas que presenciaban el hecho, al ver a los jóvenes actuando de manera inusual, grababan el momento.
Cuando el joven therian intentó subir al bus, el conductor le cerró la puerta prácticamente en la cara y arrancó.
“Luego por eso los atropellan si siguen haciendo sus mam****”, dijo el conductor del bus al cerrar la puerta frente al joven.
Tras negarle el acceso al bus, el joven se dirigió a la acera y se quitó la máscara.
Al momento de retirarse la máscara, hizo un gesto de asombro por lo sucedido.
El video se ha viralizado en varias redes sociales y ha generado numerosos comentarios. En TikTok, por ejemplo, algunos usuarios escribieron: “Un aplauso para el chofer”.
“El chofer es un orgullo mexicano”, comentó otra persona en TikTok. Este es solo uno de los casos que se ha hecho viral en redes sociales.