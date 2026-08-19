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Por "enganchar niños a usar Facebook e Instagram": conflicto entre Meta y algunos estados de EE UU

Los demandantes acusan a la tecnológica de causar daños emocionales y físicos y de recopilar indebidamente datos de menores.

  • Actualizado: 19 de agosto de 2026 a las 17:44
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Los abogados de la compañía Meta rechazaron las acusaciones de 29 estados, de que busco deliberadamente crear adicción a niños y adolescentes en Facebook e Instagram, al inicio de un juicio histórico en el que los demandantes esperan lograr los mayores cambios en dichas aplicaciones. ¿Cómo avanza el caso?
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El juicio, que se desarrolla en el tribunal federal de Oakland (California), supone el mayor reto legal contra la tecnológica por “enganchar” a los usuarios menores de edad, lo que podría fomentar conductas adictivas entre niños y adolescentes y provocar daños emocionales y físicos, incluso, en los casos más graves, la muerte.
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La tecnológica también enfrenta acusaciones de infringir la ley federal al recopilar y utilizar indebidamente datos personales de los menores.
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El abogado de Meta, Paul Schmidt, ha dicho que "discrepa rotundamente" sobre las acusaciones que enfrenta la tecnológica y ha pedido al jurado mantener “la mente abierta”.
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La defensa de Meta también destacó los esfuerzos que hace la compañía para bloquear a usuarios menores de 13 años. En los últimos tres meses, la empresa eliminó 600,000 cuentas creadas relacionadas a usuarios no permitidos.
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Los abogados de Meta tienen una labor cuesta arriba para convencer al jurado de ocho personas que dará recomendaciones a la jueza Yvonne Gonzalez Rogers, quien finalmente dará el veredicto final.
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La fiscal general adjunta de California, Megan O’Neill asumió este martes la vocería del equipo legal de los demandantes y aseguró que la tecnológica, fundada por Mark Zuckerberg, “ocultó la verdad”
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Ya dio su testimonio Arturo Bejar, exempleado de Meta, que aseguró que alertó a altos funcionarios de la compañía sobre “los daños que sufrían las personas debido a la forma en que se había diseñado" Instagram y que se podían evitar.
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Los demandantes han arreciado la presión en el mediático juicio con la presencia de varios de ellos en la sala, como el de California, Rob Bonta, de Colorado, Phil Weiser, y de Nueva Jersey, Jennifer Davenport.
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Los fiscales subrayaron que el litigio hace parte de un proceso más amplio que incluye a otros gigantes tecnológicos, como Google, TikTok y Snap.
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Meta también tuvo que enfrentar la presencia de padres que han demandado a la compañía por daños a sus hijos, a las afueras de la corte.
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La compañía afronta un proceso de unas cuatro a seis semanas, durante el cual se espera que el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, y el responsable de Instagram, Adam Mosseri, sean llamados a declarar.
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