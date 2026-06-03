Piloto murió horas después de su boda en un accidente de helicóptero en Georgia

Un piloto de 25 años murió a tan solo horas de haber contraído matrimonio con su esposa en un trágico accidente de helicóptero registrado el reciente lunes 1 de junio en Georgia, Estados Unidos, causando gran conmoción. A continuación los detalles.
La víctima mortal del accidente fue identificado como Dave Fiji, quien había celebrado su unión con la joven Jesni, en compañía se familiares y amigos.
Tras la finalización de la ceremonia, los recién casados abordaron una aeronave Robinson R-66 de la empresa Prestige Helicopters, para emprender el viaje que marcaría el inicio de su luna de miel, sin imaginar la tragedia que se avecinaba.
Según el reporte de las autoridades, el trayecto hacia el aeropuerto Peachtree-DeKalb se interrumpió abruptamente cuando la aeronave se precipitó en una zona boscosa.
Tras el impacto, Fiji perdió la vida casi de manera instantánea. Su esposa Jesni logró sobrevivir, pero quedó atrapada durante más de cinco horas en medio de los amasijos.
Las autoridades mencionaron que las condiciones climáticas no fueron favorecedoras, considerando que fue la posible causa detrás de la tragedia aérea.
El incidente ha generado gran consternación en el país. Familiares de la pareja dieron a conocer que la novia recuperó el conocimiento en medio de la oscuridad. Minutos después, encontró a su esposo junto a ella, pero sin signos vitales.
Los equipos de emergencia trasladaron de urgencia a la sobreviviente hacia un hospital de Georgia, donde recibió atención médica inmediata por las heridas y golpes sufridos.
Dave Fiji poseía raíces familiares en Kerala, India, y había consolidado una prometedora carrera dentro de la industria aeronáutica norteamericana. Desde marzo de 2025 se desempeñaba con orgullo como primer oficial en Endeavor Air, una compañía regional vinculada a la aerolínea Delta Air Lines
Su familia se encuentra devastada por su muerte. Su padre, George Fiji, expresó a los medios de comunicación locales el profundo vacío que deja la partida de su hijo, manifestando que representaba un regalo para la familia.