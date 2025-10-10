Personalidades del mundo felicitan premio Nobel de la Paz a María Corina Machado

El venezolano Julio Borges, exiliado en España, dijo que el "merecido" Nobel de la Paz 2025," deja en claro que las dictaduras siempre se vencen por el liderazgo moral, por la fuerza de unos ideales y unos valores". En declaraciones a EFE, añadió que el premio "fortalece la lucha" de todo el pueblo venezolano, y apuntó que la democracia y las libertades están cada vez más cerca. "Hoy, el contraste entre una María Corina Machado acompañada de Edmundo González y el pueblo venezolano y el mundo libre, frente a un Nicolás Maduro -contrapuso- microscópico, corrompido y con toda una cantidad de aliados internacionales contrarios a la democracia y Occidente, es un mensaje muy claro de que el cambio en Venezuela es irreversible".