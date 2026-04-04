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Penitencia y tradición: habitantes de Jalisco se azotan en ritual de Semana Santa

Habitantes de San Martín de las Flores, en Tlaquepaque, Jalisco, participaron en la tradicional “Cuereada 2026”, un ritual de Semana Santa en el que se azotan como acto de penitencia

  • Actualizado: 04 de abril de 2026 a las 20:58
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Decenas de personas participaron este sábado en la tradicional “Cuereada 2026” en San Martín de las Flores, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en México, donde habitantes realizan actos de penitencia al darse azotes como parte de las celebraciones de Semana Santa.

 Foto: EFE
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La actividad, que forma parte del cierre de la llamada “Judea”, recrea escenas vinculadas a la pasión y crucifixión de Jesucristo,.

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Los participantes, caracterizados como Judas Iscariote y soldados romanos, expresan arrepentimiento mediante castigos físicos simbólicos.

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Durante la jornada, los participantes recorrieron las calles vestidos con atuendos elaborados principalmente de cuero, máscaras y accesorios artesanales, en medio de música de banda y danzas tradicionales que acompañan la festividad.

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Familias enteras y visitantes se congregaron para presenciar el evento, considerado una de las tradiciones más emblemáticas de la región.

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Además del carácter religioso, la actividad también impulsa la economía local, con la presencia de comerciantes y artesanos que aprovechan la afluencia de turistas.

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Habitantes del sector destacaron el valor cultural de la celebración, que se ha transmitido por generaciones.

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“Es una tradición que ya tiene mucho tiempo y representa el arrepentimiento por lo que pasó con Jesús”, comentó uno de los asistentes.

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Autoridades municipales informaron que se desplegaron operativos de seguridad para garantizar el orden durante la actividad, la cual transcurrió sin incidentes mayores.

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Con la “Cuereada 2026”, Tlaquepaque dio por finalizadas las actividades de la Judea, marcando el cierre de la Semana Santa y el inicio de las celebraciones de Pascua en la comunidad.

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