  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías mundo

Pastor y su hija podrían enfrentar hasta cinco años de prisión por supuesta resucitación

Las autoridades buscan esclarecer el caso y determinar si existen pruebas para presentar cargos contra el pastor, su hija u otras personas involucradas

  • Actualizado: 15 de octubre de 2026 a las 11:35
Pastor y su hija podrían enfrentar hasta cinco años de prisión por supuesta resucitación
1 de 10

El pastor Abraham Ixcotoyac y su hija Yuleidi podrían enfrentar consecuencias legales por el caso de una supuesta resucitación ocurrida en Guatemala, donde la joven se levantó de un ataúd después de permanecer varias horas presuntamente muerta.

Fotos: Cortesía redes
Pastor y su hija podrían enfrentar hasta cinco años de prisión por supuesta resucitación
2 de 10

Entre las posibles sanciones se incluye una pena de hasta cinco años de prisión, aunque esta dependerá del delito que determinen las autoridades.

 Foto: Ilustración / Canva
Pastor y su hija podrían enfrentar hasta cinco años de prisión por supuesta resucitación
3 de 10

Según relató el padre a medios de comunicación locales, creyó que su hija había fallecido mientras se dirigían a un hospital.

Foto: Cortesía redes
Pastor y su hija podrían enfrentar hasta cinco años de prisión por supuesta resucitación
4 de 10

Sin embargo, en lugar de continuar hacia el centro asistencial, consiguió un ataúd y solicitó a una funeraria que trasladara a la adolescente hasta su casa dentro del féretro.

 Foto: Cortesía redes
Pastor y su hija podrían enfrentar hasta cinco años de prisión por supuesta resucitación
5 de 10

Fue posteriormente, en su vivienda, donde la joven fue vista con vida, lo que generó conmoción y abrió interrogantes sobre las circunstancias del caso.

 Foto: Cortesía redes
Pastor y su hija podrían enfrentar hasta cinco años de prisión por supuesta resucitación
6 de 10

El Ministerio Público de Guatemala inició una investigación para determinar si hubo una simulación del fallecimiento, negligencia o alguna otra irregularidad.

Foto: Cortesía redes
Pastor y su hija podrían enfrentar hasta cinco años de prisión por supuesta resucitación
7 de 10

De acuerdo con la información investigada por el periodista Alejandro Esquite, de Noti7, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) señala que el caso podría ser judicializado, debido a que no se habría cumplido el protocolo correspondiente, al no llegar la joven a una morgue ni completarse el procedimiento para certificar la defunción.

 Foto: Cortesía redes
Pastor y su hija podrían enfrentar hasta cinco años de prisión por supuesta resucitación
8 de 10

Mientras avanzan las diligencias, las autoridades también buscan establecer si la adolescente padecía alguna condición médica que pudiera explicar lo ocurrido. Para ello, se contemplan evaluaciones relacionadas con su corazón y cerebro.

 Foto: Cortesía redes
Pastor y su hija podrían enfrentar hasta cinco años de prisión por supuesta resucitación
9 de 10

Por el momento, no se ha determinado que exista una simulación deliberada ni se ha establecido responsabilidad penal.

Foto: Cortesía redes
Pastor y su hija podrían enfrentar hasta cinco años de prisión por supuesta resucitación
10 de 10

Las investigaciones deberán esclarecer qué ocurrió y si existen elementos suficientes para presentar cargos contra el padre, la joven u otras personas involucradas.

 Foto: Cortesía redes
Cargar más fotos