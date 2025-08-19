Pastor es acusado por explotación sexual infantil en Carolina del Norte

El pastor de una iglesia protestante (evangélica) en Carolina del Norte enfrenta acusaciones ante la justicia por explotación sexual contra menores de edad. Más detalles a cotninuación.
Shelton Kelsey Burkart, de 30 años de edad, es líder de la Iglesia Metodista Global Zion en el condado de Warren.
La Oficina de Investigaciones del Estado de Carolina del Norte señala que Shelton Burkart enfrenta cinco cargos por explotación sexual de un menor en segundo grado y otros cinco por explotación sexual de un menor en tercer grado.
En ese sentido, Burkart fue capturado el pasado 7 de agosto, un año después de que se emitiera una orden de arresto con fecha del 24 de junio de 2024.
De acuerdo a la orden de arresto, el pastor poseía en sus dispostivos móviles imágenes de menores entre 8 a 12 años de edad desnudos en vestidores y participando en actividades sexuales.
El pasado 12 de mayo, las autoridades investigativas decomisaron los aparatos móviles de la iglesia, incluyendo dos iPhones, una tablet Amazon Fire y una laptop.
WRAL News llegó a la Iglesia Metodista Global Zion en Carolina del Norte para conocer la versión del presidente de la iglesia.
"Nosotros no avalamos lo que ha hecho. Nos destroza el corazón. Oramos por él y su familia", informó, mencionando que Burkart fue separado de sus funciones.
El sheriff del condado de Warren, John Branche, indicó que los investigadores no creen que el pastor haya abusado de algún menor de la localidad. "Entiendo la preocupación del público porque, como líder religioso, depositan su fe y su confianza en esa persona", añadió.
Shelton Burkart se encuentra detenido bajo una fianza de 200,000 dólares a medida avanza el proceso judicial en su contra.