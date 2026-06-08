El Papa en el Bernabéu: "La Iglesia de Madrid ha hecho un golazo para siempre"

Vista general del estadio Santiago Bernabéu durante el encuentro del papa León XIV, donde dijo "Vosotros sois la Iglesia diocesana en medio de un pueblo que ama la música, la danza y el estar juntos, pero que también conoce los conflictos, la resignación y, a veces, la desesperación, situaciones en las que el Evangelio puede abrir un camino a la esperanza". Las imágenes del encuentro en el coloso del Real Madrid.
El pontífice afirmó que cada vez es más importante "la misión cristiana en el seno de las grandes realidades urbanas, donde una cultura inédita late y se elabora".
A su llegada fue recibido por los cantantes David Bustamante, Daniel Diges y Diana Navarro cantando el himno Alza la mirada.
León XIV invitó a los fieles a "ofrecer el testimonio evangélico que desata las mejores fuerzas de una humanidad bombardeada de imágenes y palabras, pero hambrienta de justicia y sedienta de verdad".
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, su mujer, Teresa Urquijo, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, escucharon el mensaje del Papa en el Bernabéu.
El papa León XIV fue recibido por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez; la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, el alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y Soraya Rodríguez.
A los representantes de la Iglesia de Madrid los animó, además, a detenerse "para interpretar la vida de los barrios, los cambios culturales, las tensiones sociales".
Los artistas David Bustamante, Daniel Diges y Diana Navarro fueron escuchados por el papa León XIV, así como escuchó a otros, entre ellos, el testimonio de una mujer peruana y constató que "muchos, como ella y su familia, al comienzo sienten temor a acercarse, pues han oído hablar de prejuicios y decepciones".
"En las grandes ciudades, más que en otros lugares, a veces nos parece que ya no tenemos los mapas para movernos con seguridad. Entonces hay que volver a aprender el arte espiritual de ser cordiales, sin el cual incluso el anuncio del Evangelio corre el riesgo de convertirse en una repetición impersonal y, al perder eficacia, deja espacio a la frustración y la desconfianza", subrayó.
La imagen de Jesús de Medinaceli durante el acto que el papa León XIV preside con la comunidad diocesana, este lunes en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid.
El papa León XIV saludó a los fieles en el encuentro con la comunidad diocesana que protagoniza este lunes en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, donde cerró con una explosiva frase: "La Iglesia de Madrid ha hecho un golazo para siempre".