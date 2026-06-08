El Papa en el Bernabéu: "La Iglesia de Madrid ha hecho un golazo para siempre"

Vista general del estadio Santiago Bernabéu durante el encuentro del papa León XIV, donde dijo "Vosotros sois la Iglesia diocesana en medio de un pueblo que ama la música, la danza y el estar juntos, pero que también conoce los conflictos, la resignación y, a veces, la desesperación, situaciones en las que el Evangelio puede abrir un camino a la esperanza". Las imágenes del encuentro en el coloso del Real Madrid.