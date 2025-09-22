Paloma, niña de 14 años que murió tras cirugía estética sin permiso de su padre en México

El caso de Pamela Nicole Arellano Escobedo, una menor que falleció el pasado sábado -20 de septiembre- en Durango tras someterse a una cirugía estética sin el conocimiento de su padre, ha conmocionado al país. A continuación todos los detalles de este caso.
La triste noticia fue difundida por el padre de Paloma, Carlos Arellano, quien acusa a la madre de la menor y a un médico involucrado en lo que califica como negligencia.
De acuerdo con las declaraciones del acongojado padre, la causa oficial de muerte reportada en el certificado dado por el hospital fue "enfermedad", pero la familia patena de Paloma alega que la menor murió por complicaciones derivadas de una mamoplastia, de la que su padre no fue notificado.
Según el relato de Carlos Arellano, la madre de Paloma Nicole, lo llamó para informarle que la menor tenía covid-19, y que la llevaría por varios días a una sierra en Durango.
A los días, la madre de Paloma volvió a llamar a Arellano para informarle que la menor se encontraba grave en el hospital, a causa de la enfermedad que ya le había notificado. La menor estuvo en coma hasta que pereció el pasado 20 de septiembre.
Paloma sufrió un paro cardiorrespiratorio, que la dejó en coma inducida y sin la oportunidad de poder despedirse de su padre.
Carlos mencionó que en un momento en el que se acercó a su hija para verla, notó que tenía un corpiño quirúrgico. "No tenía por qué tenerlo, pero no comenté nada en el momento", manifestó Arellano.
Tras la muerte de la menor, la familia pidió un momento a solas con el cuerpo para revisarlo y descubrió las cicatrices de una mamoplastia, además de implantes en su cuerpo.
La evidencia llevó a Carlos a presentar una denuncia formal ante la Fiscalía.
En ese sentido, la Fiscalía de Durango actuó de inmediato, trasladando el cuerpo al Servicio Médico Forense para realizar una necropsia (examen físico y anatómico de un cadáver) para determinar la manera de muerte. Se espera que los resultados salgan a la luz en aproximadamente 20 días.
Carlos remarcó que su hija fue sometida a esa cirugía sin su conocimiento, por lo que pide a las autoridades que hagan justicia para que "caiga quien tenga que caer".
La denuncia incluye acusaciones en contra de la madre de Paloma, de un médico y del centro asistencial donde se le realizó la intervención quirúrgica a la menor de 14 años.
El caso ha conmocionado a la familia, compañeros de grado de Paloma, y la comunidad en general. Usuarios de redes cuestionan cómo la madre se prestó para que su pequeña se realizara este procedimiento y sin consultarlo con el padre.
La comunidad estudiantil y del equipo de voleibol lamentan la muerte de Paloma. "Era parte el equipo de La familia CISINVOL se une a la pena que embarga al club INDET de Durango, por el sensible fallecimiento de Paloma Nicole Arellano Escobedo. Deseamos que Dios les brinde fortaleza a todos sus seres queridos para sobrellevar tan irreparable pérdida. Q.E.P.D.", escribieron en redes sociales.