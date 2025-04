Óscar Madrid, el hondureño que viajó a Argentina por una segunda oportunidad de vivir

“En todos estos años, fui perdiendo cada vez más capacidad respiratoria. Nunca bajé los brazos, ni me quejé, ni me sentí una víctima. Mi familia, mi novia y mis amigos me acompañaron en todo. Pero llevaba una vida cada vez más limitada y no podía soñar con el futuro”, recuerda. Actualmente Óscar se está recuperando de luego de la complicada cirugía que implicó deterle el corazón sacarle toda la sangre del cuerpo y luego volver a meterla para poder traerlo de nuevo a la vida.