Olores de putrefacción comienzan a sentirse: cadáveres siguen bajo los escombros tras terremotos en Venezuela

Sin embargo, durante las primeras horas de este viernes en Playa Grande, una zona casi arrasada por los terremotos, la ayuda es inexistente. "Saqué a mi hermana, esta en coma en el -hospital- Pérez Carreño, también nos están cobrando para todo, porque todo es pagar, pagar", cuenta a EFE Pedro Luis Pérez, de 41 años.