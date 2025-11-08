Ofrecen recompensa por Jaime Toral, influencer acusado de explotar a "Doña Lety" en México

Las autoridades mexicanas ofrecen una recompensa de 350,000 pesos para quien tenga información sobre el paradero de Jaime Toral, influencer acusado de retener contra su volumtad a una señora que se volvió viral en redes sociales bajo el apodo de "Doña Lety". El caso ha estremecido a México.
Leticia Gómez o más conocida como “Doña Lety”, acusó a Jaime Toral de haberla secuestrado por más de un año y obligarla a grabar videos para sus redes sociales.
La mujer, de 64 años, se viralizó muy rápido en redes sociales y se ganó el cariño de cientos de internautas que disfrutaban del contenido que protagonizaba.
Los videos que Toral grabó con Doña Lety acumularon más de tres millones de vistas en las diferentes plataformas sociales.
Lo que nunca nadie se imaginó es que detrás de los videos de comedia, habría un posible secuestro y amenazas.
En varios videos Leticia lloraba y decía frases como “ya no quiero estar aquí” o “por favor, ayúdenme”; sin embargo, para los fanáticos todo se trataba de comedia.
Todo cambio en 2024, cuando en redes sociales se viralizaron varias imágenes de Doña Lety siendo resguardada por la Guardia Nacional.
Doña Lety aseguró que el influencer la tenía amarrada en el lugar donde grababan el contenido para redes sociales.
Además, afirmó que había días en los que ni siquiera le daba agua o comida, simplemente la obligaba a grabar los videos que tanto les gustaba a los usuarios.
Toral, por su parte, a través de un video publicado en su perfil, negó rotundamente las acusaciones.
“Dimos la mano y nos la mordieron. Recordemos que ella se arrastraba por las calles y, tras llevarla con varios especialistas, logramos que volviera a caminar”, se defendió el supuesto agresor.
Las autoridades comunicaron que Jaime Toral está siendo investigado por el delito de trata de personas.
En consecuencia, la Fiscalía solicitó la ayuda de la población para dar con el paradero del influencer.
De hecho, Toral se mantiene publicando videos en sus perfiles de redes sociales; no obstante, las autoridades aún no consiguen detenerlo.