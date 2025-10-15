  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías mundo

Ocho miembros de familia salvadoreña mueren en accidente en Georgia, EE UU

Ocho miembros de una familia salvadoreña originaria de San Vicente murieron en un accidente de tránsito en la Interestatal 85, condado de Jackson, Georgia, Estados Unidos

  • 15 de octubre de 2025 a las 19:18
Ocho miembros de familia salvadoreña mueren en accidente en Georgia, EE UU
1 de 13

Una familia salvadoreña perdió la vida el lunes 13 de octubre en un accidente de tránsito ocurrido sobre la Interestatal 85, en el condado de Jackson, Georgia, Estados Unidos.

Foto: Redes sociales
Ocho miembros de familia salvadoreña mueren en accidente en Georgia, EE UU
2 de 13

Entre las víctimas se encuentran cinco menores y una mujer embarazada.

 Foto: Redes sociales
Ocho miembros de familia salvadoreña mueren en accidente en Georgia, EE UU
3 de 13

El accidente involucró una camioneta que fue impactada por un camión de remolque, lo que provocó un incendio que consumió el vehículo.

Foto: Redes sociales
Ocho miembros de familia salvadoreña mueren en accidente en Georgia, EE UU
4 de 13

El conductor del camión fue identificado como Kane Aaron Hammock, de 33 años.

 Foto: Redes sociales
Ocho miembros de familia salvadoreña mueren en accidente en Georgia, EE UU
5 de 13

Hammock enfrenta ocho cargos, entre ellos homicidio vehicular, conducción distraída y operación de vehículo sin placa vigente.

 Foto: Redes sociales
Ocho miembros de familia salvadoreña mueren en accidente en Georgia, EE UU
6 de 13

Las víctimas fueron identificadas como Maribel Ramírez, de 42 años; Justin Ramírez, de 16; Andy Ramírez, de 14; Natali Ramírez, de 11; Evan Ramírez, de 3 años y siete meses; Kenia Ramírez, de 22 años y embarazada de tres meses; Darwin Ventura, de 23; y Kayle, de 4 años.

Foto: Redes sociales
Ocho miembros de familia salvadoreña mueren en accidente en Georgia, EE UU
7 de 13

Todas las víctimas son originarias del departamento de San Vicente, El Salvador.

 Foto: Redes sociales
Ocho miembros de familia salvadoreña mueren en accidente en Georgia, EE UU
8 de 13

El accidente generó una fuerte conmoción entre la comunidad salvadoreña en Estados Unidos.

Foto: Redes sociales
Ocho miembros de familia salvadoreña mueren en accidente en Georgia, EE UU
9 de 13

Para apoyar a los familiares, se creó una recaudación de fondos en GoFundMe con una meta de 100,000 dólares, destinados a cubrir los costos de los servicios funerarios y otros gastos derivados de la tragedia.

 Foto: Redes sociales
Ocho miembros de familia salvadoreña mueren en accidente en Georgia, EE UU
10 de 13

Tony Alvarenga, organizador de la campaña, señaló: “Estamos devastados".

 Foto: Redes sociales
Ocho miembros de familia salvadoreña mueren en accidente en Georgia, EE UU
11 de 13

"En estos momentos, realmente no hay palabras para describir el dolor que provoca la pérdida inesperada de nuestros seres queridos", escribió.

 Foto: Redes sociales
Ocho miembros de familia salvadoreña mueren en accidente en Georgia, EE UU
12 de 13

"Lo que nos da consuelo es saber que ahora todos están gozando del amor de Dios y descansan en paz”, dijo.

 Foto: Redes sociales
Ocho miembros de familia salvadoreña mueren en accidente en Georgia, EE UU
13 de 13

La recaudación de fondos incluye fotografías de las víctimas y se aclara que es la única campaña oficial en apoyo a la familia afectada.

 Foto: Redes sociales
Cargar más fotos