Ocho miembros de familia salvadoreña mueren en accidente en Georgia, EE UU

Una familia salvadoreña perdió la vida el lunes 13 de octubre en un accidente de tránsito ocurrido sobre la Interestatal 85, en el condado de Jackson, Georgia, Estados Unidos.
Entre las víctimas se encuentran cinco menores y una mujer embarazada.
El accidente involucró una camioneta que fue impactada por un camión de remolque, lo que provocó un incendio que consumió el vehículo.
El conductor del camión fue identificado como Kane Aaron Hammock, de 33 años.
Hammock enfrenta ocho cargos, entre ellos homicidio vehicular, conducción distraída y operación de vehículo sin placa vigente.
Las víctimas fueron identificadas como Maribel Ramírez, de 42 años; Justin Ramírez, de 16; Andy Ramírez, de 14; Natali Ramírez, de 11; Evan Ramírez, de 3 años y siete meses; Kenia Ramírez, de 22 años y embarazada de tres meses; Darwin Ventura, de 23; y Kayle, de 4 años.
Todas las víctimas son originarias del departamento de San Vicente, El Salvador.
El accidente generó una fuerte conmoción entre la comunidad salvadoreña en Estados Unidos.
Para apoyar a los familiares, se creó una recaudación de fondos en GoFundMe con una meta de 100,000 dólares, destinados a cubrir los costos de los servicios funerarios y otros gastos derivados de la tragedia.
Tony Alvarenga, organizador de la campaña, señaló: “Estamos devastados".
"En estos momentos, realmente no hay palabras para describir el dolor que provoca la pérdida inesperada de nuestros seres queridos", escribió.
"Lo que nos da consuelo es saber que ahora todos están gozando del amor de Dios y descansan en paz”, dijo.
La recaudación de fondos incluye fotografías de las víctimas y se aclara que es la única campaña oficial en apoyo a la familia afectada.