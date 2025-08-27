  1. Inicio
Más de mil locales y de cuatro niveles: Así es el nuevo mercado San Miguelito

El gobierno de El Salvador informó que el nuevo mercado San Miguelito, que se quemó hace varios años, se construyó a un precio de 34 millones de dólares

  • 27 de agosto de 2025 a las 09:02
1 de 14

El gobierno de El Salvador inauguró el nuevo edificio del mercado San Miguelito, un edificio de cuatro niveles y que tuvo un costo de 34 millones de dólares.

Foto: X/PresidenciaSV
2 de 14

Según lo detallado por las autoridades, el edificio tiene 45 mil metros cuadrados de construcción, es de 4 niveles y alberga 1,040 puntos de venta.

Foto: X/PresidenciaSV
3 de 14

Según informó el presidente Nayib Bukele en la ceremonia de inauguración, el mercado San Miguelito estará bajo el control de la Dirección de Mercados Nacionales (DMN), entidad que fue creada en junio y que regulará todos los mercados del país.

Foto: X/PresidenciaSV
4 de 14
5 de 14

5. Los locales serán iguales para todos, algunos cambiarán un poco sus medidas, pero todos serán tipo chalet, con techos de lona negra, una pequeña puerta u decorados al frente con guías de bombillos de luz cálida.

Foto: X/PresidenciaSV
6 de 14

El primer piso del mercado tiene capacidad para 288 locales internos y externos, además de 11 bodegas.

Foto: X/PresidenciaSV
7 de 14

De igual forma, cuenta con servicios esenciales como Sala de Lactancia

 Foto: X/PresidenciaSV
8 de 14

Además, tiene un Centro de Atención a la Primera Infancia (CAPI).

Foto: X/PresidenciaSV
9 de 14

De igual forma, cuenta con una sala cuna para los bebés.

Foto: X/PresidenciaSV
10 de 14

El segundo nivel del mercado tiene 266 locales y 14 bodegas, además de 4 ascensores, 2 montacargas, escaleras de concreto y metálicas. Ofrecerá frutas, verduras, ropa, calzado, especias y artesanías.

 Foto: X/PresidenciaSV
11 de 14

El tercer nivel tiene 243 locales y 14 bodegas, además de un área administrativa, servicios sanitarios y 4 ascensores panorámicos. Habrá farmacias, panaderías, salas de belleza y venta de ropa. Un espacio que amplía la oferta de servicios para los salvadoreños

 Foto: X/PresidenciaSV
12 de 14

El Nivel 4 integra 219 locales y 14 bodegas, respaldados por 4 ascensores, 2 montacargas y modernas escaleras. En este espacio se encuentran mariscos, comidas y productos frescos.

 Foto: X/PresidenciaSV
13 de 14

La terraza del mercado San Miguelito ofrece 24 puestos de comida, cafés, helados y bares, rodeados de jardines y áreas abiertas.

 Foto: X/PresidenciaSV
14 de 14

Hasta el momento, el gobierno no brindó detalles de cuándo se abrirá el mercado para iniciar operaciones.

Foto: X/PresidenciaSV
