Sin datos en celulares, llamadas ni internet en casa: apagón deja en crisis energética a Cuba

Algunos rozan la desesperación, como el habanero Rafael Heredia, que intenta conectarse a internet desde un parque de la capital. "Cuando el último apagón nacional de más de un día (22 de marzo), hasta que no vino la luz no pude conectarme. Las llamadas nacionales tampoco funcionan, entonces tengo que salir y moverme a lugares donde haya luz para poder tener conexión”, explica.