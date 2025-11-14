La pequeña Noelia García fue asesinada por reconocer a las personas que mataron a su madre

La pequeña Noelia Daylen Santiago García, de cuatro años, fue asesinada tras ser secuestrada por los mismos sicarios que asesinaron a su madre, Adilene, y a otras dos personas en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, México, según informó la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. ¿Qué se sabe sobre el caso?
El cuádruple crimen ocurrió la noche del 10 de noviembre de 2025, cuando un grupo delictivo atacó a un hombre y dos mujeres en la localidad, siendo una de las víctimas la madre de Noelia.
Tras el ataque, los agresores se llevaron a la menor, quien estuvo desaparecida por varios días, pero su cuerpo fue hallado después dentro de una vivienda en la colonia La Planta.
De acuerdo con las primeras investigaciones, la causa de muerte de Noelia habría sido asfixia. La encontraron sin vida y encerrada en un cuarto de una casa solitaria.
Según la Fiscalía, Noelia fue reportada como no localizada desde el lunes 10 de noviembre, luego de que ella y su madre salieran de su domicilio. La familia perdió contacto con ambas solo horas después, lo que dio inicio a una intensa búsqueda apoyada por redes sociales.
Familiares de Noelia y vecinos de la colonia La Planta difundieron mensajes de desesperación y súplicas por el regreso de la menor, mientras se desarrollaba la búsqueda.
“Devuélvanme a mi niña. Noelia tiene solo cuatro años, es inocente y dulce”, expresó la abuela de la menor en redes sociales.
El fiscal José Bernardo Rodríguez Alamilla explicó que el hombre asesinado pertenecía a una célula dedicada al narcomenudeo y era el objetivo principal del ataque, pero lamentablemente las dos mujeres fueron atacadas.
“Estamos tratando de identificar si las dos mujeres tenían algo que ver o si solo estaban en el momento equivocado”, señaló el funcionario, agregando que la niña pudo haber reconocido a sus agresores, lo que habría motivado su asesinato.
La Fiscalía confirmó la detención de tres personas presuntamente vinculadas con el cuádruple crimen, las cuales fueron identificadas únicamente por las siglas de su nombre: R.E.B.N., originaria del Estado de México, y M.G.S.P. y R.I.P.G., ambas de Chiapas. Todas quedaron a disposición de la autoridad ministerial, que definirá su situación jurídica.
Todas las implicadas quedaron a disposición de la autoridad ministerial, que definirá su situación jurídica por el caso de la menor y su madre.
Durante el operativo de localización, encabezado por la Vicefiscalía Regional del Istmo, participaron la SEMAR, Sedena, Guardia Nacional, Policía Estatal, Agencia Estatal de Investigaciones y Policía Municipal, logrando la detención de los responsables y el hallazgo del cuerpo de la menor.