La pequeña Noelia García fue asesinada por reconocer a las personas que mataron a su madre

La Fiscalía confirmó la detención de tres personas presuntamente vinculadas con el cuádruple crimen, las cuales fueron identificadas únicamente por las siglas de su nombre: R.E.B.N., originaria del Estado de México, y M.G.S.P. y R.I.P.G., ambas de Chiapas. Todas quedaron a disposición de la autoridad ministerial, que definirá su situación jurídica.