La pequeña Noelia García fue asesinada por reconocer a las personas que mataron a su madre

Tras salir de casa junto a su madre, la pequeña Noelia fue secuestrada y luego asesinada tras presenciar y reconocer a las personas que mataron a su mamá en México

  • 14 de noviembre de 2025 a las 10:59
La pequeña Noelia Daylen Santiago García, de cuatro años, fue asesinada tras ser secuestrada por los mismos sicarios que asesinaron a su madre, Adilene, y a otras dos personas en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, México, según informó la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. ¿Qué se sabe sobre el caso?

 Foto: Redes sociales
El cuádruple crimen ocurrió la noche del 10 de noviembre de 2025, cuando un grupo delictivo atacó a un hombre y dos mujeres en la localidad, siendo una de las víctimas la madre de Noelia.

 Foto: Redes sociales
Tras el ataque, los agresores se llevaron a la menor, quien estuvo desaparecida por varios días, pero su cuerpo fue hallado después dentro de una vivienda en la colonia La Planta.

 Foto: Redes sociales
De acuerdo con las primeras investigaciones, la causa de muerte de Noelia habría sido asfixia. La encontraron sin vida y encerrada en un cuarto de una casa solitaria.

Foto: Redes sociales
Según la Fiscalía, Noelia fue reportada como no localizada desde el lunes 10 de noviembre, luego de que ella y su madre salieran de su domicilio. La familia perdió contacto con ambas solo horas después, lo que dio inicio a una intensa búsqueda apoyada por redes sociales.

 Foto: Redes sociales
Familiares de Noelia y vecinos de la colonia La Planta difundieron mensajes de desesperación y súplicas por el regreso de la menor, mientras se desarrollaba la búsqueda.

 Foto: Redes sociales
“Devuélvanme a mi niña. Noelia tiene solo cuatro años, es inocente y dulce”, expresó la abuela de la menor en redes sociales.

 Foto: Redes sociales
El fiscal José Bernardo Rodríguez Alamilla explicó que el hombre asesinado pertenecía a una célula dedicada al narcomenudeo y era el objetivo principal del ataque, pero lamentablemente las dos mujeres fueron atacadas.

Foto: Redes sociales
“Estamos tratando de identificar si las dos mujeres tenían algo que ver o si solo estaban en el momento equivocado”, señaló el funcionario, agregando que la niña pudo haber reconocido a sus agresores, lo que habría motivado su asesinato.

 Foto: Redes sociales
La Fiscalía confirmó la detención de tres personas presuntamente vinculadas con el cuádruple crimen, las cuales fueron identificadas únicamente por las siglas de su nombre: R.E.B.N., originaria del Estado de México, y M.G.S.P. y R.I.P.G., ambas de Chiapas. Todas quedaron a disposición de la autoridad ministerial, que definirá su situación jurídica.

 Foto: Redes sociales
Todas las implicadas quedaron a disposición de la autoridad ministerial, que definirá su situación jurídica por el caso de la menor y su madre.

Foto: Redes sociales
Durante el operativo de localización, encabezado por la Vicefiscalía Regional del Istmo, participaron la SEMAR, Sedena, Guardia Nacional, Policía Estatal, Agencia Estatal de Investigaciones y Policía Municipal, logrando la detención de los responsables y el hallazgo del cuerpo de la menor.

 Foto: Redes sociales
