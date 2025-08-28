  1. Inicio
“Mi amigo me salvó”: niño cuenta cómo sobrevivió al tiroteo en escuela de Minneapolis

Autoridades informaron que siete niños permanecen en estado crítico y cuatro requieren cirugía, aunque se espera que todos los sobrevivientes se recuperen.

  • 28 de agosto de 2025 a las 17:41
Un niño de 10 años relató cómo sobrevivió al tiroteo en la escuela católica de Minneapolis gracias a que su amigo se lanzó sobre él para protegerlo, recibiendo un disparo en la espalda. El ataque dejó dos menores muertos y 17 heridos, 14 de ellos niños. Esto contó el menor sobre la hazaña de su amigo que le salvó la vida.

Foto: EFE
Siete de los menores heridos se encuentran en estado crítico y cuatro requieren cirugía. Autoridades esperan que todos los heridos sobrevivan.

 Foto: EFE
El niño de 10 años relató cómo sobrevivió al tiroteo en la escuela católica de Minneapolis gracias a que su amigo se lanzó sobre él para protegerlo, incluso arriesgándose.

 Foto: EFE
"Estaba a dos asientos del vitral", dijo. "Pero mi amigo Víctor me salvó, se echó encima de mí, pero recibió un impacto".

 Foto: EFE
"A mi amigo le dieron en la espalda y lo llevaron al hospital... Tenía mucho miedo por él, pero creo que ahora está bien", dijo el menor.

 Foto: EFE
Foto: EFE
"Estas eran familias de Minneapolis", señaló el alcalde Jacob Frey durante una sesión informativa. "Eran familias estadounidenses, y el dolor que están sufriendo ahora mismo es inmenso".

 Foto: EFE
En una clara referencia a lo que algunos perciben como respuestas políticas a los tiroteos masivos, Frey, quien es demócrata, dijo: "No digan que ahora mismo se trata solo de 'pensamientos y oraciones'. Estos chicos estaban literalmente rezando".

 Foto: EFE
El gobernador de Minnesota, Tim Walz, dijo que el presidente Donald Trump y su equipo expresaron sus "profundas condolencias" y ofrecieron ayuda.

 Foto: EFE
Una imagen de los menores un día antes de la misa de inicio de curso en la escuela católica Anunciación.

Foto cortesía: Redes sociales.
Añadió que la situación era "demasiado común, no sólo en Minnesota, sino en todo el país", y agregó que esperaba que ninguna comunidad o escuela tuviera que pasar por un día como este.

 Foto cortesía: Redes sociales.
Trump dijo más tarde que la bandera estadounidense ondearía a media asta en la Casa Blanca como muestra de respeto a las víctimas.

 Foto cortesía: Redes sociales.
