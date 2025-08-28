“Mi amigo me salvó”: niño cuenta cómo sobrevivió al tiroteo en escuela de Minneapolis

Un niño de 10 años relató cómo sobrevivió al tiroteo en la escuela católica de Minneapolis gracias a que su amigo se lanzó sobre él para protegerlo, recibiendo un disparo en la espalda. El ataque dejó dos menores muertos y 17 heridos, 14 de ellos niños. Esto contó el menor sobre la hazaña de su amigo que le salvó la vida.