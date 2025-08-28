“Mi amigo me salvó”: niño cuenta cómo sobrevivió al tiroteo en escuela de Minneapolis

Un niño de 10 años relató cómo sobrevivió al tiroteo en la escuela católica de Minneapolis gracias a que su amigo se lanzó sobre él para protegerlo, recibiendo un disparo en la espalda. El ataque dejó dos menores muertos y 17 heridos, 14 de ellos niños. Esto contó el menor sobre la hazaña de su amigo que le salvó la vida.
Siete de los menores heridos se encuentran en estado crítico y cuatro requieren cirugía. Autoridades esperan que todos los heridos sobrevivan.
El niño de 10 años relató cómo sobrevivió al tiroteo en la escuela católica de Minneapolis gracias a que su amigo se lanzó sobre él para protegerlo, incluso arriesgándose.
"Estaba a dos asientos del vitral", dijo. "Pero mi amigo Víctor me salvó, se echó encima de mí, pero recibió un impacto".
"A mi amigo le dieron en la espalda y lo llevaron al hospital... Tenía mucho miedo por él, pero creo que ahora está bien", dijo el menor.
"Estas eran familias de Minneapolis", señaló el alcalde Jacob Frey durante una sesión informativa. "Eran familias estadounidenses, y el dolor que están sufriendo ahora mismo es inmenso".
En una clara referencia a lo que algunos perciben como respuestas políticas a los tiroteos masivos, Frey, quien es demócrata, dijo: "No digan que ahora mismo se trata solo de 'pensamientos y oraciones'. Estos chicos estaban literalmente rezando".
El gobernador de Minnesota, Tim Walz, dijo que el presidente Donald Trump y su equipo expresaron sus "profundas condolencias" y ofrecieron ayuda.
Una imagen de los menores un día antes de la misa de inicio de curso en la escuela católica Anunciación.
Añadió que la situación era "demasiado común, no sólo en Minnesota, sino en todo el país", y agregó que esperaba que ninguna comunidad o escuela tuviera que pasar por un día como este.
Trump dijo más tarde que la bandera estadounidense ondearía a media asta en la Casa Blanca como muestra de respeto a las víctimas.