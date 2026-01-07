  1. Inicio
Lesiones y posible hematoma en las costillas: Maduro y Cilia habrían resultado heridos durante su captura

Maduro y su esposa permanecen encarcelados en Nueva York, donde han sido puestos a disposición de un juez federal acusados de varios delitos relacionados con el narcotráfico

  • Actualizado: 07 de enero de 2026 a las 08:02
El depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, resultaron heridos mientras huían de las fuerzas estadounidenses que intentaban arrestarlos, informó la cadena CNN. Esto se sabe sobre su estado actual:

Foto: EFE
Al parecer, Cilia Flores resultó herida tras golpearse la cabeza mientras huía junto a su marido.

 Foto: EFE
Maduro y Flores corrieron e intentaron esconderse detrás de una pesada puerta de acero dentro de su complejo, pero el marco de la puerta era bajo y se golpearon la cabeza al intentar escapar, según informaron los funcionarios.

 Foto: EFE
Operadores de la Fuerza Delta de Estados Unidos los detuvieron y les brindaron los primeros auxilios tras ser extraídos del complejo, según las fuentes.

 Foto: EFE
Maduro y su esposa comparecieron ante el tribunal el lunes con lesiones visibles, y el abogado de Flores declaró al juez que ella "sufrió lesiones importantes" durante su secuestro.

 Foto: EFE
"Además, se cree que podría tener una fractura o un hematoma grave en las costillas".

 Foto: EFE
Su abogado solicitó una radiografía y una evaluación física completa para garantizar su salud en el futuro.

 Foto: EFE
Flores se tambaleó y agachó la cabeza en ocasiones durante la audiencia, y Maduro tuvo dificultades para sentarse y levantarse en algunos momentos, según reporteros presentes en la vista. Los bocetos de Flores en la sala la mostraban con vendas en la cabeza.

 Foto: EFE
Algunos miembros de la Fuerza Delta resultaron también heridos durante la operación como resultado de un gran tiroteo que se desató con una fuerza cubana de reacción rápida estacionada cerca del complejo de Maduro, según los funcionarios del gobierno.

 Foto: EFE
Los soldados fueron alcanzados por balas y metralla, pero sus heridas no ponen en peligro su vida y se espera que se recuperen por completo, reiteraron los funcionarios.

 Foto: EFE
Maduro y su esposa permanecen encarcelados en Nueva York, donde han sido puestos a disposición de un juez federal acusados de varios delitos relacionados con el narcotráfico de los que se han declarado inocentes.

 Foto: EFE
