Murió Mason Flores, estudiante lesionado en un partido; su familia donará sus órganos

El funcionario anunció que, con la bendición de la familia, el distrito mantendrá las ceremonias y los eventos de regreso a casa que ya estaban planeados. Mientras Mason seguía hospitalizado, la comunidad se movilizó. Además de la campaña en GoFundMe, un lavado de autos de dos días organizado por su amigo Ryder Oakley recaudó 19,000 dólares, y la cadena de café Dutch Bros. aportó otros 2,000 dólares de sus ventas del fin de semana.