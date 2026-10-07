Murió Mason Flores, estudiante lesionado en un partido; su familia donará sus órganos

Mason Flores, un estudiante de Sweet Home High School en Oregón, perdió la vida justo el 5 de octubre, día en el que cumplía sus 16 años, luego de haber estado hospitalizado una semana, por una lesión que sufrió en la cabeza, mientras jugaba fútbol americano. A continuación los detalles de la noticia que ha generado consternación dentro y fuera de Estados Unidos.
El incidente se registró el pasado 28 de septiembre, durante un partido de junior varsity que su equipo disputaba en casa contra Marist Catholic, informó la filial de Fox KPTV.
Luego de sufrir una convulsión, el menor tuvo que ser trasladado de emergencia en un avión hacia un hospital de Portland, donde le diagnosticaron una hemorragia cerebral. Los médicos le realizaron una cirugía para reducir la hinchazón, pero su estado no mejoró.
El reciente lunes 5 de octubre, la familia de Mason recibió la noticia de que no se recuperaría. Horas después, el menor falleció.
Un día antes, Jenna Anderson, amiga de la madre del adolescente, había escrito en la página de GoFundMe: "Pronto tendremos que despedirnos de un chico que debería haber tenido muchos más años, muchos más partidos de fútbol, muchas más risas y muchos más momentos con las personas que lo aman".
"Mason amaba jugar al fútbol. Le encantaba estar allí, haciendo algo que le traía una alegría genuina", recordó Anderson en el mismo mensaje.
"Por desgarrador que sea saber que su vida está terminando demasiado pronto, encuentro algo de consuelo al saber que estaba haciendo algo que amaba, algo que lo hacía feliz", concluyó.
El equipo Sweet Home Huskies también le rindió homenaje en Facebook y destacó su "personalidad contagiosa". "Estamos orgullosos de conocerlo y tenerlo en nuestra familia", escribió el club.
Cabe destacar que la familia de Mason, en medio del dolor por su partida, decidió donar sus órganos "para dar el regalo de la vida a otras familias", así lo confirmó el superintendente Terry Martin a través de sus redes sociales.
Martin recordó que el joven llevó a la escuela "una inmensa luz, calidez y risas", y que "se preocupaba profundamente por asegurar que todos a su alrededor se sintieran amados e incluidos".
"Él se preocupaba por otras personas, se preocupaba por sus compañeros de equipo. Salía del campo y animaba a otras personas", manifestó su amigo Ryder Oakley.
El funcionario anunció que, con la bendición de la familia, el distrito mantendrá las ceremonias y los eventos de regreso a casa que ya estaban planeados. Mientras Mason seguía hospitalizado, la comunidad se movilizó. Además de la campaña en GoFundMe, un lavado de autos de dos días organizado por su amigo Ryder Oakley recaudó 19,000 dólares, y la cadena de café Dutch Bros. aportó otros 2,000 dólares de sus ventas del fin de semana.